پیش‌نمایشی بر بازی The Last of Us Part II

"به قلم ابوالفضل مولایی"



The Last Of Us نگین زمردی تاج استادیوی پر افتخار ناتی داگ، ۷ سال پیش عرضه شد. بازی‌ای که اغلب توسط مخاطبان و منتقدان مورد تمجید قرار گرفت. با توجه به پایان نسخه اول و Cliffhanger گنده بازی، هواداران خواستار نسخه دوم بازی شدند؛ بازی‌ای که دوست داشتیم ادامه رابطه الی و جول باشد. ۴ سال بعد از نسخه اول در PSX 2016 نسخه دوم بازی معرفی شد، بازی‌ای که حول محور انتقام جریان خواهد داشت. با پیش نمایش The Last Of Us Part II همراه پردیس‌گیم باشید.

بازی ۵ سال بعد از نسخه اول روایت می‌شود، یعنی ۲۵ سال از زمان شیوع و شب غمگین جول گذشته‌است. طبق تایید سازندگان فعلاً تنها کاراکتر قابل بازی برای ما الی‌ می‌باشد و کل روایت داستان حول محور او خواهد بود. "داستان یک انتقام غیرقابل بخشش"، اینکه انتقام از چه کسی و برای چه کسی خواهد بود فعلاً برایمان مهم نیست. طبق گفته سازندگان شهر سیاتل ایالت واشینگتن از مکان‌های کلیدی بازی‌ست و علاوه بر این دو شخصیت Dina و Joel قرار است از هوش مصنوعی همراه الی باشند. قبل از آنکه وارد مرحله آزاردهنده اسپویلینگ شویم، بگذارید سریعاً از بخش داستانی عبور کنیم.

گیم‌پلی بازی تفاوت‌های اساس‌ای با نسخه اول دارد که کلید تفاوت در زبر و چابک بودن الی‌ست. الی می‌تواند به سرعت از روی موانع عبور کند و با سرعت بالاتری حرکت کند و خبر خوب هم این است که بالاخره شنا کردن را یاد گرفته است. الی به حدی چابک است که می‌تواند ضربات دشمنان را در حالت‌های مختلف جاخالی دهد و با حرکات سریع باعث گیج شدن دشمنان در هدف‌گیری شود. علاوه بر قابلیت پرش که در نسخه جدید به بازی اضافه شده است، این چابکی به شما اجازه می‌دهد که با استفاده از طناب به بالای دیوار روید که یحتمل در معماهای بازی استفاده خواهد شد. بحاطر چابک‌تر شدن الی قابلیت پرش هم به بازی اضافه شده است. صحبت از معماهای بازی شد باید بگویم طبق تایید سازندگان معماهای بازی بسیار پیچیده‌تر و جذاب تر از نسخه اول شده‌اند که فعلاً هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم.

مخفی‌کاری در نسخه اول به لطف هوش مصنوعی بالای بازی چه در برابر انسان‌ها و چه در برابر آلوده شده‌ها از کلیدی‌ترین نکته‌ها بود، در نسخه دوم با توجه به افزایش بشدت چشمگیر هوش مصنوعی که در ادامه توضیح خواهم داد، سیستم مخفی کاری هم آپگرید شده است. در مخفی کاری شما ۲ حالت دستی و گیاهی خواهید داشت. در مخفی کاری دستی که مثلش را در بازی‌های زیادی دیده‌ایم، همان کاور گرفتن در پشت موانع و قایم شدن در زیر ماشین و ... هست که به شما اجازه می‌دهد از دید دشمنان خود مخفی شوید. در مخفی‌کاری گیاهی که پیچیده هست و توضیح سازندگان هم بسیار کم(!)، می‌توانید روی چمن‌ها Prone کنید تا از دید دشمنان ناپدید شوید—البته کلید این نوع مخفی کاری در درازای چمن‌هاست. نکته قابل توجه این است که در برخی محیط‌ها شما به مخفی‌کاری نوع دوم دسترسی ندارید.

طبق قول سازندگان The Last Of Us Part II طولانی‌ترین و جاه طلبانه‌ترین اثری‌ست که تا به امروز ساخته است. چه در روایت داستان که قریب به ۲۵ ساعت است و چه در اندازه محیط‌ها که به گفته سازندگان بزرگتر از محیط‌های آنچارتد ۴ خواهد بود. البته طبق گفته نیل دراکمن کارگردان بازی، هنوز هم بازی خطی‌ست و شبه سندباکس خواهد بود. محیط‌های برفی، جنگلی و شهری از مناطق قابل گشت و گذار خواهند بود و ماموریت‌های جانبی هم در جهان بازی وجود دارد که با توجه به انجام انها نوع محیط‌هایی که ملاقات خواهید کرد، که ارزش تکرار بازی را بالاتر می‌برد. بمانند نسخه اول می‌توانید در این محیط‌ها لوت کنید و با پیدا کردن ابزار‌های مورد نیاز در سیستم Crafting اسلحه‌های خودتان را آپگرید کرده و یا مهمات بسازید. البته انتظار می‌رود به مانند نسخه اول مقدار ابزارآلات موجود در محیط با توجه به درجه سختی بازی تغییر کنند. در سیستم Crafting می‌توانید Mineها و نارنجک بسازید که با توجه به انسان یا Infected بودن دشمنان باید استفاده کنید. مثلاً می‌توانید از Trap Mineها در مقابل آلوده شدگان براحتی استفاده کنید اما برای انسان‌ها باید آنها را مخفی کرده تا پیدایشان نکنند.

خشونت بازی نامتناهی‌ست. نوع خشونتش فعلاً مشخص نیست که آیا بازدارنده است یا خیر(!) اما توضیحات سازندگان و تریلرها مبنی بر این است که خشونت در بازی کاملا آخرالزمانی بی رحم است. علاوه بر آنکه الی نوع کشتن‌های خودش را دارد مثل سوزاندن پوست و استخوان دشمنان با استفاده از کلتف ملتف و بریدن حنجره انها و... گروه‌ها مختلف بازی که در ادامه صحبت خواهیم کردهم خشونت خاص خودشان را دارند. طبق نظرات کسانی که بازی را تجربه کرده‌اند خشونت بازی می‌تواند برای بعضی از مخاطبان آزاردهنده و یا حال بهم زن باشد.

اما برسیم به هوش مصنوعی بازی. از المان‌های خیلی مهم اضافه شده به بازی می‌توان از سگ‌ها یاد کرد؛ موجوداتی که می‌توانند بوی شما را هر جا که باشید استشمام کنند و شما را بیابند. برای فرار از دست سگ‌ها باید دائماً در حرکت باشید و با قدرت الی رایحه‌ای که از خودتان بجای گذاشته‌اید را ببینید. سگ‌ها دقیقاً از الگوی رایحه شما استفاده خواهند کرد و از همان مسیر برای یافتن شما حرکت خواهند کرد. طبق گفته سازندگان بغیر از برخی مراحل می‌توانید بدون کشتن سگ‌ها از کنارشان رد شوید و درگیر نشوید. هوش مصنوعی سگ‌ها و ارتباطشان بین صاحبانشان هم بالاست و کشتن هر کدام از آنها با یک سوگواری غم‌انگیز همراه خواهد شد.

آدم‌ها از سلاح‌های مختلف مثل تیرکمان، اسلحه‌های کمری و یا حتی اتوماتیک استفاده می‌کنند که با توحه به نوع گروه دشمنان نوع اسلحه‌هایشان هم تفکیک می‌شود. دشمنان شما دست از شکار شما برنخواهند داشت و طبق گفته کارگردان بازی هرجا که بروید آنها شما را دنبال خواهند کرد؛ بطوری که جایی برای آسوده گرفتن نخواهید داشت. تعداد دشمنان هم بسیار بیشتر شده است و قرار است با حجم بسیار بالایی از آدم‌ها و آلوده شده‌گان در صفحه تلوزیون روبرو شوید.

اگر انسان‌ها و آلوده‌شدگان در یک نقطه باهمدیگر به شما حمله کردند، می‌توانید با صبر پیشه کردن و یا انداختن سنگ و شیشه برای ایجاد سروصدا، آنها را به جان هم انداخته و سپس با بازماندگانش درگیر شوید و یا با په فرار بگذارید. فعلاً سه تا از گروه‌های بازی تایید شده‌اند. ابتدا همان بازماندگان Military که در نسخه اول هم با انها دیدار کردیم FEDRA می‌باشند، گروهی کاملاً نظامی و سازمان یافته که البته کار زیادی با الی ندارند و از دشمنان اصلی او حساب نمی‌شوند.

گروه بعدی، گروهی مذهبی افراط‌‌‌ گرا Seraphite می‌باشند که چیز زیادی از عقایدشان نمی‌دانیم. آنها خشونت را راه نجات می‌دانند و از هر انجام کاری برای زنده ماندن به خاطر آرمان والا واهمه‌ای ندارند. این گروه برای ارتباط با یکدیگر از کدهای رمزدار مورس مانند استفاده می‌کنند که شما متوجه حرف‌های آنها موقع دنبال کردن الی نشوید.

و در نهایت مهم‌ترین دشمن الی، گروه WLF می‌باشد که گروهی سازمان یافته و تجهیزات‌دار می‌باشند که استفاده از سگ‌ها هم مختص این گروهک می‌باشد. WLFها در برابر دشمنان خود ترحمی نشان نمی‌دهند و بمانند Seraphiteها برای آرمان والای خود که آزادسازی واشینگتن می‌باشند هرکاری انجام می‌دهند.

در تریلر ابتدایی بازی شاتی از نشانه‌ معروف گروه Firefliesها نشان داده شد. اما حضور خود انها در این بازی با وجود آنکه قریب به یقین بنظر می‌رسد اما از طرف سازندگان فعلاً تایید نشده است.

گرافیک و انیمیشن‌های بازی با توجه به تریلرها و گیم‌پلی به نمایش داده شده بازی در بالاترین حد استانداردها قرار دارند و البته بازی‌های دیگر استادیو هم اثباتی بر این حرف می‌باشند و جای صبحتی باقی نمیگذارند. البته در این نسخه گرافیک بازی تا جایی که بتواند در خط گیم‌پلی بازی مثل مخفی کاری بر روی چمن‌ها یا شکستن هر نوع شیشه‌ای برای عبور از یک مانع بدون نیاز به یافتن کلید درب ورود از این تاثیرها می‌باشند.

موسیقی بازی هم بمانند نسخه اول Gustavo Santaoalla نواخته است که همان حس و ریتم نسخه یک را با کمی برافراشتگی غمگین و خشمآگین را به دوش می‌کشد. البته این توضیح فقط برای تم اصلی منتشر شده بازی می‌باشد و یکسان شدن ریتم داستان با موسیقی باید تا زمان انتشار بازی منتظر بود.

در نهایت باید بگویم، با توجه به اطلاعات سازندگان در المان‌های گیم‌پلی و روایت داستانی با یک بازی The Last of Us با الهام‌هایی از Uncharted قرار است با یک بازی بسیار متفاوت و جالب طرف باشیم که توانایی تبدیل شدن به یک خاطره تکرارنشدنی‌ را دارد. امیدواریم با یک خط داستانی و روایت تاثیرگذار بازی‌ای را تجربه کنیم که سازندگان قول آنرا داده بودند.

منبع متن: pardisgame