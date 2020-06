به گزارش پردیس‌گیم به نقل از GameSpot به تازگی 8 دقیقه گیم‌پلی از بسته الحاقی جدید عنوان Remnant: From the Ashes به نمایش گذاشته شد.

ساعاتی پیش بود که از بسته‌ی الحاقی جدید عنوان Remnant: From the Ashes با نام Subject 2923 رونمایی شد و اکنون تریلر گیم‌پلی‌ای (نام اصلی: Gameplay) هشت دقیقه‌ای از این بسته‌ی الحاقی منتشر شده است که بازیکنان را بیشتر با محیط این بسته‌ی الحاقی آشنا می‌کند؛ پیش از این به اطلاع شما کاربران پردیس‌گیم رساندیم که بسته‌ی الحاقی جدید عنوان Remnant: From the Ashes با نام Subject 2923 تشکیل شده از محتویاتی نظیر بخش داستانی جدید، منطقه‌ها (نام اصلی: Zone)، باس‌ها (اصطلاح انگلیسی: Boss، در اینجا به معنای همان غول مرحله) و ماموریت‌های جدید، سلاح‌های جدید و مناسب با این بسته‌ی الحاقی و بروزرسانی بخش‌های بقا (نام اصلی: Survival)، ماجراجویی (نام اصلی: Adventure) و هاردکور (نام اصلی: Hardcore) می‌باشد.

شما در پایین میتوانید تریلر گیم‌پلی‌ای 8 دقیقه‌ای از بسته‌ی الحاقی جدید عنوان Remnant: From the Ashes با نام Subject 2923 را مشاهده کنید:





عنوان Remnant: From the Ashes هم اکنون بر روی کنسول Xbox One، کنسول PlayStation 4 و پلتفرم PC (انحصاراََ بر روی فروشگاه Steam) در دسترس بوده و قابل خریداری می‌باشد، بسته‌ی الحاقی جدید این بازی با نام Subject 2923 در تاریخ 20 آگوست 2020 (مصادف با 30 مرداد 1399) نیز به همین منوال و بر روی همین پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های مقصد بازی اصلی منتشر و عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame