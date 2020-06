بررسی فنی Borderlands Legendary Collection

به گزارش پردیس‌گیم، دیجیتال فاندری که سابقه طولانی در بررسی فنی بازی‌ها و سخت‌افزار مربوط به آن‌ها دارد، به تازگی به سراغ مجموعه Borderlands رفته که سه شماره نخست آن چند هفته پیش به Nintendo Switch راه یافته‌اند. با مرور این بررسی‌ها با ما همراه باشید.

نکات اصلی و کلیدی بدین شرح است:

بازی Borderlands:

۱.وضوح 1080P در حالت خانگی (Docked)

۲.وضوح 720P در حالت همراه (Portable)

۳.نرخ فریم 30

۴.حالت تصحیح لبه خاموش (Anti Aliasing)

۵.بافت‌های تصویری(Texture) با نسخه Xbox One بازی برابری می‌کند، ولی در پردازش دچار مشکل و افت کیفیت شده است.

۶.از کیفیت سایه‌ها کاسته شده

۷.بازی در ارائه 30 فریم بر ثانیه تقریباً با ثبات است.

بازی Borderlands 2:

۱.بیشتر تنظیمات بازی اول، اینجا نیز صدق می‌کند.

۲.کیفیت سایه‌ها کماکان پائین است.

۳.تصحیح لبه‌ها کماکان خاموش.

۴.عمق میدان (Depth of Field) و درخشش نور (Bloom) که در نسخه Xbox One حضور داشتند، اینجا حذف شده‌اند.

۵.کیفیت بافت‌های تصویری دشمنان درون بازی، با دیگر نسخه‌ها برابری می‌کند.

۶.افکت‌های بازی با نسخه Xbox One برابری می‌کند.

۷.نرخ فریم در اکثر مواقع بر 30 فریم بر ثانیه قرار دارد ولی در مواجهه با غول‌آخرهای بازی (Boss) افت می‌کند.

بازی Borderlands: The Pre-Sequel

۱.وضوح تصویر 1080P متغیر، در حالت خانگی(Docked)

۲.وضوح تصویر بر حسب میزان کارکرد پردازنده گرافیکی متغیر است.

۳.به نظر می‌رسد که 810P کمترین حد آن باشد.

۴.اکثرا‌ََ با وضوح تصویر 780P در حالت همراه(Portable)

۵.تصحیح لبه و عمق میدان، فعال هستند.

۶.کاهش 50% در وضوح تصویر افکت‌های آلفا

۷.تقریبا‌ََ با ثبات در نرخ 30 فریم بر ثانیه.

خب دوستان، نظرتان چیست؟ موافق عرضه بازی‌های بیشتر برای کنسول دوست‌داشتنی Nintendo Switch هستید؟ دوست دارید شاهد عرضه چه بازی‌هایی بر آن باشید؟

