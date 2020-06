PC Gaming Show 2020| عنوان ترسناک و روانشناختی In Sound Mind همراه با تریلر معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gematsu به تازگی و در درون مراسم PC Gaming Show از عنوان ترسناک و روانشناختی‌ای با نام In Sound Mind رونمایی شد.

عنوان ترسناک و روانشناختی In Sound Mind توسط استودیوی We Create Stuff که عنوان Nightmare House 2 را در درون کارنامه‌اش دارد در دست ساخت می‌باشد؛ عنوان ترسناک و روانشناختی In Sound Mind یک عنوان ترسناک خیال پردازانه در زاویه‌ی دوربین اول شخص همراه با پازل‌هایی دیوانه کننده و باس فایت‌هایی منحصر به فرد می‌باشد که بازیکن در درون آن باید با گذشتن از درون مجموعه‌ای از خاطرات نا آرام در درون ماجراجویی‌اش سعی کند از یک جا که نمی‌شود از آن فرار کرد فرار کند، ذهن خودش...

شما در پایین میتوانید تریلر معرفی عنوان ترسناک و روانشناختی In Sound Mind را مشاهده کنید:

دانلود تریلر با کیفیت SD - دانلود تریلر با کیفیت HD

تماشای تریلر به صورت تمام صفحه

عنوان ترسناک و روانشناختی In Sound Mind در اوایل سال 2021 برای کنسول Xbox Series X، کنسول PlayStation 5 و پلتفرم PC (انحصاراََ بر روی فروشگاه Steam) منتشر و عرضه خواهد شد اما دموی این بازی هم اکنون بر روی پلتفرم PC و از طریق فروشگاه Steam قابل دریافت و قابل تجربه می‌باشد.

منبع متن: pardisgame