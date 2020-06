پرسونا ۴ روی کامپیوتر عرضه شد

در حرکتی غافلگیرکننده، شرکت بازی‌سازی آتلوس دیروز رسما از نسخه‌ی کامپیوتر بازی Persona 4: Golden رونمایی و همان روز بازی را روی استیم عرضه کرد. نسخه‌ی کامپیوتر پرسونا ۴، با مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید عرضه می‌شود که در نسخه‌ی اصلی این بازی وجود نداشتند.

نسخه‌ی استیم پرسونا ۴، بر اساس نسخه‌ی بازسازی شده‌ی این بازی برای پلی‌استیشن ویتا ساخته شده است؛ یعنی با بازی «پرسونا ۴ طلایی» (Persona 4 Golden) طرف هستیم. پرسونا ۴ طلایی، در مقایسه با بازی اصلی که روی پلی‌استیشن ۲ عرضه شده بود، شامل مجموعه‌ای از محتوای جدید و پیشرفت‌های متعدد گیم‌پلی است. پرسونا ۴ طلایی تعدادی شخصیت داستانی جدید دارد، پرسوناهای بیشتری به آن اضافه شده‌اند و مبارزات بازی هم به لطف قابلیت‌هایی بیشتر، روان‌تر شده‌اند.

عرضه‌ی پرسونا ۴ طلایی روی کامپیوتر، برای اولین بار امکان تجربه‌ی این بازی با کیفیت و وضوح تصویر بالا را فراهم کرده است. سرعت اجرای بازی می‌تواند تا ۱۴۰ فریم در ثانیه بالا رود و در عین حال امکان اجرای بازی با وضوح تصویر ۴K هم ممکن شده است. البته که بازی با وضوح تصویر بالاتر و روی صفحه‌های نمایش بزرگ، قدمت خود را کاملا نشان می‌دهد؛ مدل‌ها و شخصیت‌ها کیفیت بسیار پایینی دارند و دیدن آن‌ها روی صفحه‌های نمایش بزرگ، کمی اذیت‌کننده است.

پرسونا ۴ طلایی یکی از تحسین‌شده‌ترین نقش‌آفرینی‌های ژاپنی تاریخ و بهترین بازی پلی‌استیشن ویتا است؛ طوری که عرضه‌ی آن روی کامپیوتر، امکان تجربه‌ی این بازی را برای جمعیتی بزرگ از گیمرها فراهم می‌کند. در حالی که پیش از آن تنها راه تجربه‌ی پرسونا ۴ طلایی خرید یک پلی‌استیشن ویتا یا استفاده از شبیه‌سازهای این کنسول بود.

نسخه‌ی کامپیوتر پرسونا ۴ طلایی قابلیت انتخاب بین دو صداگذاری ژاپنی و انگلیسی را هم در خود جای داده است.

پرسونا ۴ طلایی با قیمت ۲۰ دلار روی استیم عرضه شده است. نسخه‌ای ۲۵ دلاری هم از بازی در نظر گرفته شده است که در کنار بازی، شامل موسیقی‌های بازی و طراحی‌های آن است.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده از نسخه‌ی کامپیوتر Persona 4 Golden را ببینید.

