استودیو سازنده عنوان A Way Out در رویداد EA Play حصور خواهد داشت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، اگر رویداد Game Awards 2017 را به خاطر دارید، احتمالاً Josef Fares و سخنرانی وی را نیز به یاد می آورید. همچنین ممکن است به یاد داشته‌باشید که استودیوی او، Hazelight، یک سال بعد در سال 2018 عنوان موفق و دو‌نفره A Way Out را منتشر کرد. اکنون به نظر می رسد این استودیو می‌خواهد بازی دیگری معرفی کند و امیدوارم که Josef Fares دوباره سخنرانی کند و در بین یان سخنرانی از این عنوان جدید رونمایی کند.

Fares در توییت خود در خصوص این بازی جدید گفت که این بازی در رویداد آینده EA Play در تاریخ 18 ژوئن نمایش داده خواهد شد. بر اساس این توییت ما فقط تاریخ رونمایی از بازی را می‌دانیم و برای فهمیدن نام بازی، سبک آن و موارد دیگر باید تا رویداد جدید EA Play صبر کنیم. توییت اخیر او اولین اشاره به بازی جدید این استودیو نیست و Fares بارها و بارها با به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و ویدیوهایی از کارکنان استودیو و خودش، اشاره‌ی غیر‌مستقیمی به توسعه‌ی عنوانی جدید داشته است. در ویدیوی جدیدی که وی به اشتراک گذاشته است، مهندسین تولید صدا را نمایش می‌دهد که سخت در حال کار بر روی جزییات هستند و به نظر می‌رسد عنوان در حال توسعه این استودیو، عنوانی بزرگ باشد.

بازی A Way Out در 23 مارس 2018 برای PlayStation4 ،Xbox One و رایانه‌های شخصی منتشر شد و بازخورد‌های خوبی از منتقدین و بازیبازان دریافت کرد.

