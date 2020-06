شرکت EA می‌خواهد یک بازی دیگر از دنیای Star Wars قبل از پایان نسل کنسول‌های فعلی منتشر کند. بازی Star Wars: Squadrons در ابتدا روز جمعه لو رفته بود و کمی بعدتر تایید شد اما اکنون تاریخ انتشار و پلتفرم‌های مقصد آن مشخص هستند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، شرکت EA روز جاری اولین تریلر از بازی Squadrons را منتشر کرد. این بازی در روز 2 اکتبر (11 مهر) با قیمت 40 دلار و پشتیبانی از قابلیت Cross-Play برای پلتفرم‌های PC و PS4 و Xbox One عرضه می‌شود. نسخه‌های PC و PS4 از واقعیت مجازی هم پشتیبانی می‌کنند.

این تریلر یک کات‌سین ساخته شده در موتور بازی‌سازی این عنوان از بخش داستانی آن را نشان می‌دهد. در بخش داستانی شما در نقش خلبان‌های New Republic Vanguard Squadron و Galactic Empire Titan Squadron بازی می‌کنید. داستان آن بعد از اتفاقات Return of the Jedi و روزهای آخر Empire جریان دارد.





بخش چندنفره بازی دو تیم 5 نمره را مقابل هم قرار می‌دهد و ترکیبی از نبردهای هوایی و ناوگان‌ها در فضا خواهد بود. وسایل تزئینی و اجزای مربوط به گیم‌پلی را از طریق بازی کردن می‌توانید آزاد کنید.

گیم‌پلی این بازی پنج‌شنبه این هفته در مراسم EA Play نشان داده می‌شود.

منبع متن: pardisgame