به گزارش پردیس‌گیم به نقل از The Global Herald به تازگی و در درون رویداد Summer Of Gaming تریلری جدید از گیم‌پلی (اصطلاح انگلیسی: Gameplay) عنوان Empire Of Sin منتشر شد.

به تازگی استودیوی سازنده‌ی عنوان Empire Of Sin یعنی استودیوی Romero Games تریلری جدید از گیم‌پلی این عنوان را به اشتراک گذاشته‌اند که در درون آن جزئیاتی جدید از این بازی گنگستری در سبک RPG را به نمایش می‌گذارند که این جزئیات شامل کارکترهایی مشخص در درون عنوان Empire Of Sin و جزئیاتی از نحوه‌ی مبارزه در درون عنوان Empire Of Sin می‌شوند.

شما میتوانید تریلر جدید از گیم‌پلی عنوان Empire Of Sin را در پایین مشاهده کنید:





دانلود تریلر با کیفیت SD - دانلود تریلر با کیفیت HD

تماشای تریلر به صورت تمام صفحه

عنوان Empire Of Sin برای عرضه در اواخر سال 2020 و در فصل پاییز برنامه ریزی شده است، عنوان Empire Of Sin بر روی کنسول Xbox One، کنسول PlayStation 4، کنسول Nintendo Switch و پلتفرم PC (انحصاراََ بر روی فروشگاه Steam) منتشر و عرضه خواهد شد.



منبع متن: pardisgame