به گزارش پردیس‌گیم به نقل از PC Gamer به تازگی و در درون رویداد Future Games Show تریلری جدید از گیم‌پلی (اصطلاح انگلیسی: Gameplay) عنوان Maid Of Sker منتشر شد.

عنوان Maid Of Sker که رسماََ در درون سال 2018 و از سوی استودیوی Wales Interactive به عنوان یک بازیِ به شدت ترسناکِ بریتانیایی معرفی شد که به تازگی و در درون رویداد Future Games Show استودیوی سازنده‌ی عنوان Maid Of Sker یعنی استودیوی Wales Interactive تریلری جدید از گیم‌پلی عنوان ترسناک و اول شخص‌شان یعنی عنوان Maid Of Sker را به نمایش گذاشت که گشت و گذار کردن و تلاش برای بقا و زنده ماندن در درون یک هتل به شدت چندش آور را به نمایش می‌گذاشت.

شما در پایین میتوانید تریلر جدید از گیم‌پلی عنوان Maid Of Sker را تماشا کنید:





دانلود تریلر با کیفیت SD - دانلود تریلر با کیفیت HD

تماشای تریلر به صورت تمام صفحه

عنوان Maid Of Sker بازی‌ای ترسناک و با زاویه دوربین اول شخص است که در آن حتی نفس کشیدن هم میتواند باعث مرگتان شود! وقایع درون عنوان Maid Of Sker در درون سال 1898 اتفاق می‌افتند و داستان عنوان Maid Of Sker روایتگرِ ماجرای یک امپراتوری خانوادگی که به وسیله‌ی شکنجه، برده داری، دزدی و یک معما و رازِ ماورا طبیعه حکومت می‌کردند را روایت می‌کند.

عنوان Maid Of Sker در تاریخ و روزی نامشخص اما پیش از پایان ماه جولای 2020 (ماه آینده) بر روی کنسول Xbox One، کنسول PlayStation 4، کنسول Nintendo Switch و پلتفرم PC (انحصاراََ بر روی فروشگاه Steam) منتشر و عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame