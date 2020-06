اطلاعات جدید در مورد حالت 200 نفره Call of Duty: Warzone

به گزارش پردیس‌گیم، مجموعه محبوب Call of Duty به زودی شاهد معرفی نسخه سال 2020 خود خواهد بود. نسخه‌ای که ظاهراً قرار است به اتفاقات زیر مجموعه Black Ops بازگردد، و این در حالی است که نسخه کنونی هنوز عملکرد قوی خود را حفظ کرده است. این عملکرد قوی، بدون شک بی‌تأثیر از عرضه بازی رایگان و مستقل Call of Duty: Warzone در سبک Battle Royale در کنار عنوان موفق Modern Warfare نیست. نسخه بتل رویال (Battle Royale) هم‌اکنون نیز بازی بزرگی است، اما به نظر می‌رسد که قرار است باز هم بزرگ‌تر شود.

همانطور که گفتیم بازی در حال حاضر نیز بسیار بزرگ است، و به شما امکان بازی کردن با 150 بازیکن دیگر را می‌دهد. برخلاف استاندارد دیگر بازی‌های این سبک که به 100 بازیکن اکتفا کرده‌اند. ما اوایل سال نیز این موضوع را شنیدیم که قرار است بازی بزرگ‌تر شود و به 200 بازیکن ارتقاء یابد. خب اکنون ظاهراً انتشار یک پیام، ناخواسته باعث لو رفتن این حالت جدید 200 نفره شده، که گویا قرار است به زودی با یک بروزرسانی به بازی اضافه شود. همانطور که در تصویر پائین مشاهده می‌کنید، DissolveGaming در بخش اعلامیه توئیتر خود، پیامی را برای تازه‌واردان قرار داده که به جای نشان دادن حالت‌های موجود فعلی، حالت‌های BR 200(بتل رویال) و Plunder 200 (بخش غارت و جمع‌آوری) را نشان می‌دهد. این حالت‌ها تا کنون به صورت رسمی تأیید یا معرفی نشده‌اند.

از زمان معرفی و عرضه بازی Call of Duty: Warzone تا کنون به صورت رسمی چیزی درباره حالت 200 نفره گفته نشده بود. اما ظاهراً این موضوع به زودی تغییر خواهد کرد. منتظر اطلاعات جدیدتر از بازی باشید. بازی Call of Duty: Warzone هم‌اکنون برای PC, PS4 و XBOX One در دسترس است.

منبع متن: pardisgame