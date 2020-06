PC Gaming Show 2020| عنوان در سبک بقا با نام Among Trees معرفی شد همراه با تریلر

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Polygon به تازگی و در درون مراسم PC Gaming Show از عنوان در سبک شبیه ساز بقا با نام Among Trees رونمایی شد.

عنوان Among Trees به دست یک استودیوی کوچک با نام FJRD Interactive در دست ساخت می‌باشد؛ استودیوی کوچک FJRD Interactive که مسئول ساختن و توسعه دادن عنوان Among Trees است تضمین کرده است که عنوان Among Trees دارای جهانی رنگارنگ بوده و در سر تا سر گوشه و کناره‌های آن زندگی در جریان می‌باشد، بازیکنان در درون عنوان Among Trees به گشت و گذار در درون غارها و جنگل‌ها خواهند پرداخت، به جستجوی غذا خواهند گشت و ماهی خواهند گرفت، بازیکنان حتی میتوانند در درون عنوان Among Trees یک گلخانه‌ی کوچک ساخته و در آن به پرورش گیاهان بپردازند، در درون مخفی کاری قانون اول است و از واجبات هرچند که عنوان Among Trees همچنان شامل چند حیوانِ هیولا گونه‌ی کشنده نیز خواهد بود...

در توضیحات عنوان Among Trees آمده است که: "این کابین کوچکِ چوبیِ شماست که موقعیت آن در درون یک جنگل سر سبز قرار دارد، این کابین قابل توسعه دادن است: اتاق‌های جدید بسازید و مکانیک‌های اضافه‌ی بازی را از حالت قفل خارج کنید، این مکانیک‌ها شامل مواردی نظیر پختن غذا، پرورش گیاه و ساختن ابزار (برای رساندن هرچه بهتر منظور تیم توسعه دهنده‌ی عنوان Among Trees لازم به ذکر است که کلمه‌ی استفاده شده در درون متن توضیحات Tool Crafting می‌باشد) خواهند بود."

شما میتوانید تریلر عنوان در سبک شبیه ساز بقا با نام Among Trees را پایین مشاهده کنید:





نسخه‌ی اولیه‌ی عنوان Among Trees در حالت دسترسی زود هنگام (اصطلاح انگلیسی: Early Access) هم اکنون بر روی پلتفرم PC (در حال حاضر انحصاراََ بر روی فروشگاه Epic Games) با قیمت 9 دلار در دسترس و قابل خرید بوده و قابل بازی نیز می‌باشد، عنوان Among Trees به زودی و در آینده‌ی نزدیک به فروشگاه Steam بر روی پلتفرم PC نیز اضافه خواهد شد و بر روی آن نیز در دسترس قرار خواهد گرفت؛ نسخه‌ی نهایی عنوان Among Trees هم اکنون و در حال حاضر برای عرضه در فصل تابستان 2020 (Summer 2020) برنامه ریزی شده است اما احتمال تاخیر خوردن آن نیز وجود دارد.

