جزییات بیشتری از عنوان Star Wars: Squadrons منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، استودیو Motive Studios توسعه‌دهنده عنوان Star Wars: Squadrons اخیرا اولین تریلر ساخته‌ی جدید خود را به صورت in-engine نمایش داده و همچنین توضیحاتی در مورد تنظیمات موجود و نکات اصلی بازی ارائه داده است. طرفدارانی که خواهان تریلری از گیم‌پلی بازی هستند لازم نیست مدت زیادی صبر کنند زیرا شرکت EA در بیانیه مطبوعاتی تأیید کرد که این بازی در رویداد EA Play Live 2020 در تاریخ 18 ژوئن نمایش خواهد داشت. ایان فرازیر کارگردان بازی گفت که این بازی برای "هر طرفداری از سری Star Wars ساخته شده‌است که تا به حال خواب‌دیده که به وسیله فضاپیما‌ی جنگی خود در میان ستاره‌های کهکشان صعود می‌کند".

در کنار شخصی‌سازی فضاپیما‌ی خود، موارد دیگری نیز برای شخصی‌سازی وجود دارد که باید قفل آن‌ها را باز کنید. شرکت EA تأیید کرد که حالت دوم فقط از طریق اتمام مراحل و پیشروی در گیم‌پلی حاصل می‌شود و هیچ‌گونه پرداخت‌درون‌برنامه‌ای در آن وجود ندارد. از موارد ذکر شده می‌توان برای تغییر کابین خلبان و فضاپیما استفاده کرد. دید خلبان نیز می تواند به دلخواه تنظیم شود. از نظر گزینه‌های شخصی‌سازی موجود در بازی، اسلحه ها، بدنه‌ها، موتورها و سپرهای جدیدی با پیشروی در مراحل در اختیار شما قرار می گیرد.

داستان بازی پس از نابودی دومین Death Star در Return of the Jedi اتفاق می‌افتد و داستان بازیکنانی را روایت می‌کند که بین تیم New Republic’s Vanguard Squadron و Empire’s Titan Squadron در‌حال جابه‌جایی هستند. در این بازی شاهد حضور "بازیگران متنوع شخصیت‌های اصلی" در کنار "چهره‌های آشنا در جهان Star Wars"خواهیم بود.

همانطور که ذکر شد جزییات بیشتر در رویداد این‌هفته‌ی شرکت EA منتشر می‌شود. Star Wars: Squadrons در تاریخ 2 اکتبر برای Xbox One ، PS4 و PC با پشتیبانی از قابلیت VR فعال است و به قیمت 40 در سراسر جهان عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame