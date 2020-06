Dead By Daylight یکی از بزرگ‌ترین عناوین ترسناک در ماهیان اخیر بوده که با کراس پلی و جمع آوری اشخاص مختلف از محصولات متنوع و شناخته شده به خودنمایی پرداخته. به گزارش پردیس‌گیم چندی پیش مشخص شد که قسمت بعدی Dead By Daylight به سراغ مجموعه‌ی به یادماندنی Silent Hill خواهد رفت.

این افزونه به Heather و Pyramid Head بسنده نخواهد کرد و چندین اسکین و لباس عجیب و غریب نیز در اختیار بازیکنان خواهد گذاشت. ویدیوی جدیدی که به Silent Hill می‌پردازد تمامی اسکین‌های جدید را به نمایش می‌گذارد. شما از امروز می‌توانید قسمت ویژه‌ی Silent Hill برای Dead By Daylight را تهیه کرده و به آن دسترسی پیدا کنید. Dead By Daylight هم‌اکنون برای پلی استیشن 4، اکس باکس وان، رایانه‌های شخصی و نینتندو سوئیچ در دسترس می‌باشد. شما می‌توانید ویدئوی منتشرشده از Silent Hill در Dead By Daylight را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

منبع متن: pardisgame