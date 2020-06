گزارش: بازی Ratchet and Clank: Rift Apart شخصیت قابل بازی جدیدی خواهد داشت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، استودیو Insomniac Games اخیرا در توییتی تأیید می‌کند که بازیکنان در نقش یک Lombax زن در Ratchet and Clank: Rift Apart بازی خواهند کرد. این توییت با جمله‌ی "در نقش Ratchet AND یک Lombax زن مرموز از ابعاد دیگر بازی کنید" دقیقا به همین نکته اشاره می‌کند.

در کنار تایید خود استودیو مبنی بر حضور این شخصیت در بازی و نمایش ظاهر او در انتهای تریلر رویداد PS5 Future Of Gaming چیزی دیگری از این شخصیت جدید نمی‌دانیم. لحظاتی پس از رونمایی بازی، Insomniac تصاویر بیشتری از بازی را منتشر کرد که علاوه بر نمایش اکشن مهیج بازی، حالت‌های بیشتری از کاراکتر Ratchet AND نیز نمایش می‌داد. با نمایش تریلر بازی در کنار معرفی این شخصیت، شاهد مکانیزم‌های گیم‌پلی و وفاداری آن به عناوین گذشته سری در کنار جزییات گرافیکی بالای بازی بودیم.

هنوز تاریخ انتشار بازی یا قیمت آن مشخص نشده است و فقط می‌دانیم که این بازی برای کنسول نسل بعد سونی منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame