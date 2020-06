Guerrilla Collective |شخصیت Damsel به همراه نسخه Collector’s Edition بازی Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Polygon، روز شنبه و در طول رویداد آنلاین Guerrilla Collective، استودیو Hardsuit Labs و Paradox Interactive سازنده عنوان مورد انتظار Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2، جزئیاتی درباره نسخه‌ی کالکتور این بازی منتشر کردند. همچنین یک تریلر جدید از بازی منتشر شد که به بازگشت شخصیت محبوب Damsel اشاره می‌کرد. طبق تریلر منتشر شده، نسخه کالکتور بازی شامل یک مجسمه و یک کپی 7 اینچی از موسیقی متن بازی روی وینیل است. همچنین یک PDF از نسخه پنجم مجموعه‌قوانین بازی Vampire: The Masquerade نیز در این کالکتور موجود است. علاوه بر این، افرادی که بازی را پیش‌خرید می‌کنند به صورت رایگان به DLC مخصوص بازی و محتوای اضافی The Season Of The Wolf دسترسی خواهند داشت.

داستان بازی روایت نسخه‌ی اول که در سال 2004 عرضه شد را دنبال می‌کند. روایت این بازی نقش‌آفرینی توسط نویسنده داستان نسخه‌ی اول بازی یعنی برایان میتسودا صورت می‌گیرد. بازی Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ابتدا برای انتشار در سه ماهه اول سال 2020 برنامه‌ریزی شده‌بود، اما سازندگان بازی برای ارائه‌ی تجربه‌ای بهتر و با‌ثبات‌تر تاریخ انتشار اولیه‌‌ی بازی را به تعویق انداخته و بیان کردند بازی در تاریخی نامعلوم در همین سال برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

شما را به تماشای تریلر بازی دعوت می‌کنیم:

منبع متن: pardisgame