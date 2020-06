تماشا کنید: تریلر داستانی جدیدی از بازی Captain Tsubasa: Rise of New Champions منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی عنوان مورد انتظار Captain Tsubasa: Rise of New Champions برگرفته از انیمیشن محبوب فوتبالیست‌ها، اطلاعات بیشتری از این عنوان منتشر می‌‌شود. حال تریلر جدیدی از بازی منتشر شده که به بررسی حالت‌های تک‌نفره بازی می‌پردازد. همانطور که قبلاً گفته شده‌بود، عنوان Captain Tsubasa: Rise of New دارای دو حالت داستانی است:

-EPISODE: TSUBASA: در این حالت بازیکنان می‌توانند داستانی نمادین از شخصیت Tsubasa را دنبال کنند که در تیم فوتبال مدرسه‌ی راهنمایی Nankatsu بازی می‌کند‌ و تلاش می‌کند تا در مسابقات ملی بین‌مدرسه‌ای پیروز شود.

- EPISODE: NEW HERO: در این حالت بازیکنان پس از ایجاد آواتار خود، باید به یکی از سه تیم زیر بپیوندند: مدرسه راهنمایی Furano، مدرسه راهنمایی Musashi و یا آکادمی Toh. از مسابقات ملی مدارس راهنمایی گرفته تا مسابقات جهانی جوانان، این حالت داستانی باعث می‌شود بازیکنان بر چالش‌های ویژه غلبه کنند، بازیکن ساخته‌شده توسط خود را پرورش دهند و با بهترین بازیکنان جهان رقابت کنند تا در نهایت قهرمان جدید داستان خودشان باشند!

این بازی همچنین دارای یک حالت چند‌نفره خواهد بود که به حداکثر 4 بازیکن اجازه می‌دهد تا بصورت آفلاین یا آنلاین در حالت‌های مختلف بازی کنند که اطلاعات بیشتری از این حالت به‌زودی منتشر می‌شود.

این بازی در تاریخ 28 آگوست امسال برای پلتفرم‌های PS4، XboxOne و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

شما را به تماشای این تریلر جذاب دعوت می‌کنیم:

