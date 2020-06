همانند تعدادی از عناوین بزرگ اخیر از جمله Red Dead Redemption 2 و Final Fantasy VII Remake، نسخه فیزیکی The Last of Us Part II به دلیل حجم بسیار زیاد در دو دیسک عرضه می‌شود. همانطور که از قبل می‌دانید، آخرین ساخته‌ی Naughty Dog چیزی حدود 100GB از هارد PS4 را اشغال می‌کند بنابراین لازم بود تعداد دیسک بیشتر از یک عدد باشد.

با فرض اینکه نسخه دیجیتالی The Last of Us Part II را پیش خرید نکرده و از قبل مراحل pre-loaded را انجام نداده‌اید، ممکن است در فکر باشید که قبل از شروع بازی چقدر باید صبر کنید تا دیسک روی کنسول اجرا شود. خب، به گزارش پردیس گیم و به لطف dualshockers که توانسته پیش از انتشار رسمی نسخه فیزیکی را به دست آورد، اکنون می‌دانیم این مدت چقدر خواهد بود.

بعد از قرار گیری دیسک شماره یک که به اسم «دیسک نصب» نیز شناخته می‌شود، کنسول حدود 28 دقیقه زمان انتظار برای تکمیل فرایند تخمین زد. البته با پیشرفت مراحل نصب، این مدت زمان کمتر شده و تقریباً 20 دقیقه به طول انجامید. این مراحل با کپی کردن 31GB از فایل کامل 95GB انجام شد ولی با توجه به نحوه‌ی نصب بازی‌ها روی PS4، همین مقدار اجازه می‌دهد تا پیش از نصب کامل بتوانید وارد بازی شوید و قبل از تکمیل شدن آن را تجربه کنید.

البته، مدت زمانی که dualshockers به اشتراک گذاشته فقط مقداری تقریبی محسوب می‌شود، چرا که باید یک سری فاکتور جدا را نیز مد نظر قرار داد. اولاً، برای این آزمایش از یک PS4 Pro استفاده شده که یعنی اگر مدل معمولی PS4 را در اختیار دارید احتمالاً زمان متفاوتی را تجربه خواهید کرد. با اینحال، قدرتمندتر بودن سخت‌افزار PS4 Pro ممکن است تأثیر چندانی روی ریخته شدن بازی روی کنسول نداشته باشد. دوماً، به احتمال زیاد مقدار فضای آزاد روی هارد دستگاه نیز می‌توانید نقشی اثر گذار روی مدت زمان نصب داشته باشد.

همچنین بهتر است بدانید که یک آپدیت روز اول برای The Last of Us Part II در نظر گرفته شده که احتمالاً پیش از تجربه بازی لازم باشد آن را دانلود کنید. به روز رسانی شماره 1.02 تقریباً 4GB حجم خواهد داشت، پس بهتر است حجم اینترنت خود را ذخیره کنید. با تمام این‌ها، وقتی هزاران نفر در سرتاسر جهان برای دانلود یک فایل تلاش می‌کنند، ممکن است با کاهش سرعت مواجهه شوید.

در نهایت، انتظارها به پایان رسید و The Last of Us Part II امشب منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame