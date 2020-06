با سلام خدمت کاربران پردیس‌گیم:

در این ویدئو نگاهی بر گیم‌پلی اختصاصی پردیس‌گیم از بسته الحاقی بازی شوتر، سوم شخص The Division 2 با نام Warlords of New که شامل محیط‌های بازی، شخصی سازی سلاح‌ها و شخصیت، نقشه و ماموریت ها است، می‌اندازیم که توسط منتقد بخش تحریریه‌ی پردیس‌گیم آقای علیرضا آبروشن تهیه شده است.

✅برای خواندن نقد و بررسی این عنوان می‌توانید با کلیک برروی Warlords of New York به صفحه بررسی بازی منتقل شوید.

با ما همراه باشید:

برای مشاهده اختصاصی در یوتوب کلیک کنید

منبع متن: pardisgame