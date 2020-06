دانلود موسیقی متن بازی The Last of Us Part II

سلام و درود خدمت همراهان همیشگی پردیس‌گیم و دوستداران موسیقی، به تازگی آلبوم موسیقی بازی فوق‌العاده The Last of Us Part II به طور رسمی و همزمان با انتشار بازی منتشر شده است که برای اولین بار می‌توانید با کیفیت‌ترین نسخه موجود از این آلبوم زیبا را از سایت پردیس‌گیم دانلود کنید.

The Last of Us Part II Original Soundtrack

تاریخ انتشار: 19 ژوئن 2020

آهنگسازان: Gustavo Santaolalla و Mac Quayle

ناشر: Sony Interactive Entertainment

تعداد قطعات: 28 قطعه

زمان کل: 1:16:56

نکته: لینک خرید قانونی آلبوم‌ در فایل‌ زیر گنجانده شده است

دانلود آلبوم موسیقی بازی The Last of Us Part II

توجه: نسخه منتشر شده با فرمت FLAC می‌باشد و فرمت MP3 به زودی اضافه خواهد شد

حجم فایل: 338 مگابایت

تعدادی از قطعات پیشنهادی:

The Last of Us Part II

The WLF

All Gone (The Promise)

در نهایت امیدواریم که از گوش دادن به این آلبوم لذت ببرید و اگر هنوز بازی را تهیه نکرده‌اید توصیه ما این است که به هیچ‌وجه سراغ خرید دیسک چند میلیونی نروید و از اکانت‌های ظرفیتی و یا خرید گیفت کارت برای خرید بازی استفاده کنید. اگر هم مشغول انجام بازی هستید می‌توانید این آلبوم موسیقی را همراه خودتان نگه دارید و پس از هر بار بازی کردن به سراغ موسیقی آن بروید. در صورتی که آلبوم موسیقی خاصی مد نظر دارید می‌توانید به ما در بخش کامنت اطلاع دهید تا در اسرع وقت موسیقی بازی و انیمه مورد علاقه شما به آرشیو بزرگ موسیقی پردیس‌گیم اضافه شود.

