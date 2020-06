The Forgotten City یکی از مادهای Skyrim بود که حتی توانست جایزه‌ی انجمن نویسندگان آمریکا را نیز به خود اختصاص دهد. به گزارش پردیس‌گیم این بازی در ابتدا مادی بود که کاربران Skyrim آن را توسعه داده بودند و سر و صدای زیادی نیز به راه افتاده بود. The Forgotten City شما را به عصرِ روم باستان می‌برد و ماجراجویی‌های جالبی در آن دوره و با سبک و سیاق Skyrim به بازیکن می‌چشاند.

اما وسعت و بزرگی The Forgotten City بقدری بود که بالاخره تصمیم‌ها بر این شد که بازی مستقل و جداگانه‌ای از آن توسعه یابد. این بازی هم‌اکنون توسط Modern Storyteller در دست ساخت می‌باشد و Dear Villagers نیز آن را منتشر خواهد ساخت. در زمانی که The Forgotten City تنها یک ماد بود، بیش از 2.5 میلیون نفر به دانلود آن پرداخته و از دنیای شگفت انگیزِ The Forgotten City لذت برده بودند.

در نمایش اخیر PC Gaming Show 2020 تریلری 8 دقیقه‌ای از The Forgotten City دیدیم که می‌توانید آن را از پردیس‌گیم دانلود یا تماشا کنید:





بازی The Forgotten City در اواخر امسال برای اکس باکس وان و رایانه‌ةای شخصی منتشر خواهد شد.

