نخستین رویدادِ مخصوص سازندگان در Summer Game Fest 2020 سه روز دیگر برگزار خواهد شد. به گزارش پردیس‌گیم این نمایش که در تاریخ 22 جوئن مصادف با 2 تیر برپا می‌شود، در سی دقیقه‌ی ابتداییِ قبل از مراسم اصلی به اجرای زنده‌ی موسیقی Outer Wilds توسط Andrew Prahlow خواهد پرداخت.

این رویداد به نمایش عناوین مستقل و همچنین AAA خواهد پرداخت. همانطور که احتمالا می‌دانید جف کایلی سرپرست برگزاری مرسام می‌باشد. عناوینی که تاکنون برای حضور در Summer Game Fest Day of Devs تایید شده‌اند بدین شرح می‌باشند:

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)

Black Book (Morteshka)

Drake Hollow (The Molasses Flood)

The Eternal Cylinder (ACE Team / Good Shepherd Entertainment)

Foregone (Big Blue Bubble)

Haunted Garage (Games For Ghosts)

Knuckle Sandwich (Andrew Brophy / Superhot Presents)

Panzer Paladin (Tribute Games)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Skate Story (Sam Eng)

Spinch (Akupara Games / Queen Bee Games/Jesse Jacobs)

Starbase (Kowloon Nights / Frozenbyte)

The Night is Grey (Whalestork Interactive)

Ynglet (Triple Topping Games/Nifflas)

معرفی بازی‌ای جدید از Longhand Electric

معرفی بازی‌ای جدید از thatgamecompany

“رونماییِ غافلگیرکننده از عنوانی AAA”

تیم Day of Devs همچنین اعلام کرده‌اند که از طراحانِ نوجوان و جوانی که در رده‌ی سنی 15 الی 25 سال می‌باشند نیز حمایت خواهند کرد و فرصت خودنمایی به آنان نیز داده خواهد شد. در آخر نیز اجرای موسیقی‌های مختلفی از Sludge Life, Disc Room, Gang Beasts, and Samurai Gunn 2 حسن ختام مراسم خواهد بود. شما می‌توانید تیزرِ منتشرشده از Summer Game Fest Day of Devs را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





