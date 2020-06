حضور بزرگانی چون Ken Levin, Phil Spencer, Marc Cerny و Amy Hennig در مراسم Gamelab 2020

به گزارش پردیس‌گیم، مراسم Gamelab 2020، میزبان افراد سرشناس هنر-صنعت بازی‌های ویدئویی می‌باشد. چهره‌های سرشناس این مراسم را افرادی چون: مایک پاندسمیت (Mike Pondsmith) از Cyberpunk، جردن رابرتس (Jordan Vogt-Roberts) کارگردان فیلم متال‌گیر سالید، امی هنینگ(Amy Hennig) خالق سری Uncharted، کن لوین (Ken Levin) خالق Bioshock، مارک سرنی (Marc Cerny) مهندس تیم پلی‌استیشن، ایلکا پانانن (Ilka Paananen) از استودیو Supercell، تریسی فولرتون (Tracy Fullerton) از Walden، کیت ادواردز (Kate Edwards)، شاون لیدن (Shawn Layden)، مین لی (Minh Le) از Counter Strike، تیم ویلیتس (Tim Willits)، چارلی کلیولند (Charlie Cleveland) از Subnautica، دبی بستویک (Debbie Bestwick) از Worms، کیکی وولفکیل (Kiki Wolfkill) از Halo 4، تیم شفر (Tim Shaffer) یا هوگو مارتین (Hugo Martin) از Doom، تشکیل می‌دهند.

در این مراسم معاون اجرایی بخش بازی مایکروسافت درباره برنامه‌های پیش‌رو و نسل جدید کنسول‌ها صحبت خواهد کرد. همچنين آقایان کن لوین کارگردان تحسين‌شده مجموعه بایوشاک و معمار اصلی PlayStation 5 آقای مارک سرنی نیز به برنامه Gamelab Live پیوسته‌اند.



اما گل سر سبد مراسم کسی نیست جز آقای فیل اسپنسر، معاون اجرایی بخش بازی مایکروسافت و یک چهره برجسته در صنعت. اسپنسر 30 سال است که برای مایکروسافت کار می‌کند. از جمله 15 سال در استودیوهای برتر جهانی بازی و تیم خلاقیت و مهندسی. اکنون او بر تمام فعالیت‌های استودیوهای داخلی مایکروسافت نظارت می‌کند و از جمله رهبران تأثیرگذار و کاریزماتیک هنر-صنعت بازی‌های ویدئویی می‌باشد.

از دستاوردهای اسپنسر می‌توان به عرضه کنسول‌های Xbos One S و Xbox One X اشاره کرد. همچنین می‌توان به اضافه کردن استودیوهای جدید از جمله Ninja Theory، Obsidian Entertainment و Double Fine Studio اشاره کرد. همچنين خرید مالکیت معنوی عنوانی چون Minecraft. آقای فیل اسپنسر بر روی بازی‌های سطح بالای مایکروسافت مثل: Gears of War، Halo و Forza نیز نظارت داشتند و تأثیرگذار بوده‌اند.

مهم‌تر از همه موارد بالا، ایشان همچنین بازی بین پلتفرمی را با Xbox Live باب کردند، که الآن بالای 90 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. همچنين راه‌اندازی و رشد سریع سرویس اشتراکی ایکس‌باکس گیم‌پس با بیش از 10 میلیون مشترک و پایه‌گذاری سرویس استریمینگ پیشرو Xcloud.

در سپیده‌دم نسل جدید کنسول‌ها، آقایان فیل اسپنسر و ست شیزل (Seth Schiesel) روزنامه‌نگار مطرح نیویورک تایمز، گفتگوهای زیادی را در مورد فرصت‌های صنعت بازی و رشد بی‌سابقه دنیای بازی‌ها در این سال‌ها، انجام خواهند داد.

جدای از این برنامه فوق‌العاده، Gamelab یک مصاحبه اختصاصی نیز با کارگردان تحسين‌شده دنیای بازی آقای کن لوین و معمار ارشد پلی‌استیشن 5 آقای مارک سرنی انجام داده است. این گفتگو بیشتر حول کارنامه آقای لوین و چگونگی تبديل شدن ایشان به یک کارگردان و سازنده خاص و پرطرفدار می‌باشد.

یکی دیگر از برنامه‌های این نمایش مصاحبه با طراح ارشد بازی محبوب Magic The Gathering آقای مارک رزواتر (Mark Rosewater) می‌باشد. بازی پرطرفداری که از سردمداران سبک کارت بازی است و در طول سال‌ها طرفداران زیادی برای خود دست و پا کرده است.

همچنين مفتخریم که پذیرای هوگو مارتین(Hugi Martin) و مارتی استراتون (Marty Stratton)، کارگردان و تهیه‌کننده اجرایی بازی Doom Eternal باشیم.

علاوه بر این ترکیب ستاره‌ای، همانطور که قبلاً اعلام شده بود، می‌توانید از اجرای مایک پاندسمیت، کیکی وولفکیل، شاون لیدن، مایک سپسو، تیم شفر، نیکلاج نایهولم، جردن رابرتز و تریسی فولرتون لذت ببرید.

منبع متن: pardisgame