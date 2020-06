سونی به تدریج صحبت از بازی‌هایی که برای پلی‌استیشن ۵ معرفی شده را شروع کرده است. در ویدیویی تازه، کارگردان بازی Horizon: Forbidden West در عین اینکه از بخش‌های تازه و جدید گیم‌پلی و داستان این بازی گفته، به زمان عرضه‌ی بازی هم اشاره کرده است. عرضه‌ی بازی Horizon: Forbidden West برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

در ویدیوی منتشر شده از سوی استودیوی بازی‌سازی گوریلا گیمز، «ماتیس دیونگ» (Mathijs de Jonge) کمی از محتوای جدیدی که برای قسمت دوم بازی هورایزن در نظر گرفته‌اند، می‌گوید.

این طور که به نظر می‌رسد، اتفاقات پایان هورایزن روی قسمت دوم آن چندان تاثیری نگذاشته‌اند؛ طوری که انگار با تعدادی کوئست جدید برای هورایزن نخست طرف هستیم. نقش اصلی بازی هنوز هم «الوی» است؛ یک شکارچی از قبیله‌ی نورا که به دنبال کشف راز و رمزهای جدیدی، به غرب سفر می‌کند. الوی نه از نظر ظاهری تغییر کرده و نه از نظر شخصیتی و با اینکه امیدواریم بازی نهایی به این شکل نباشد، ولی اگر الوی هنوز هم یک شکارچی است، پیش‌بینی می‌کنیم می‌کنیم حتی رفتار قبیله‌ی نورا هم پس از آن همه اتفاق بازی اول، تغییر نکرده باشد.

نام بازی یعنی «غرب ممنوع»، به منطقه‌ای که قصه در آن روی می‌دهد اشاره دارد. بازی از نظر مکانی، به غرب ایالات متحده می‌پردازد و اگر بخواهیم از روی نقشه آن را نشان دهیم، می‌توانیم بگوییم که نقشه‌ی بازی از ایالت یوتا در غرب امریکا شروع می‌شود و تا اقیانوس به سمت غرب پیش می‌رود.

کارگردان Horizon: Forbidden West می‌گوید که آن‌ها از قدرت پلی‌استیشن ۵ استفاده کرده‌اند تا دنیایی بسیار متنوع‌تر و پرجزییات‌تر خلق کنند. طبق گفته‌ی او، بازی‌کننده‌ها غرق این دنیای جدید خواهند شد. به لطف اس‌اس‌دی پلی‌استیشن ۵، خبری از صفحه‌های لودینگ در بازی نخواهد بود؛ طوری که اگر از روی نقشه بخواهید به نقطه‌ای دیگر سفر یا بازی را دوباره لود کنید، صفحه‌ی لودینگی نخواهد دید.

صحراها، دره‌ها و شهرهای ویران شده، نقشه‌ی Horizon: Forbidden West را پرخواهند کرد. نقشه‌ی بازی قرار است کمی بزرگتر از قسمت اول هورایزن باشد، ولی این بار فقط هم سطح نقشه مهم نیست، چون اعماق رودخانه‌ها و دریاچه‌ها هم کاملا قابل گشت و گذار هستند.

این مناطق جدید، میزبان موجودات کاملا تازه‌ای هستند و طبق گفته‌ی ماتیس دیونگ، ده‌ها دشمن جدید برای بازی طراحی شده است. مثل بازی قبل، باید دشمنان را اسکن کرده تا نقطه‌ی ضعف آن‌ها را پیدا و با آن‌ها مبارزه کرد.

قبیله‌های انسانی متعددی هم در نقشه‌ی Horizon: Forbidden West قرار داده شده‌اند. برخی از این قبیله‌ها رفتاری دوستانه دارند، در حالی که برخی دیگر به الوی حمله می‌کنند؛ آن هم با ماشین‌هایی که توانسته‌اند رام کنند و به سلطه‌‌ی خود درآورند.

بازی Horizon: Forbidden West برای عرضه در سال ۲۰۲۱ و روی کنسول پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته شده است.

