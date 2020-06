شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت رسما تاریخ عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را چند ماهی به عقب انداخته است. طبق خبری که این شرکت اعلام کرده، سایبرپانک ۲۰۷۷ به جای تاریخ ۱۷ سپتامبر، در روز ۱۹ نوامبر سال جاری عرضه خواهد شد.

طبق خبری که سی‌دی پراجکت اعلام کرده، سایبرپانک ۲۰۷۷ در روز ۲۹ آبان سال جاری عرضه خواهد شد.

خبر تاخیر در عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ در حالی منتشر می‌شود که مدیر عامل سی‌دی پراجکت، اخیرا نسبت به عرضه‌ی بازی در تاریخ مشخص شده‌ی سپتامبر اطمینان خاطر کرده بود. «آدام بادوفکسی» ماه گذشته در مراسم اعلام آمار و ارقام تجاری، به سهام‌داران سی‌دی پراجکت گفت که بازی حتما در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد و مشکلات ناشی از ویروس کرونا روی تاریخ عرضه‌ی آن تاثیری نخواهند گذاشت.

با این حال، آخر هفته شاهد انتشار پیغامی از سوی «مارچین ایوینسکی»، موسس سی‌دی پراجکت و آدام بافکوسکی بودیم؛ پیغامی که با خبر تاخیر چند ماهه در عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ آغاز می‌شود:

«تصمیم گرفته‌ایم تا عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ را از ۱۷ سپتامبر به ۱۹ نوامبر موکول کنیم. برخی از شما با روش بازی‌سازی ما آشنا هستید و می‌دانید که ما آنچه که آماده نباشد را عرضه نمی‌کنیم. عبارت «هر وقت تمام شد، آماده می‌شود» را فقط به خاطر زیبایی آن استفاده نمی‌کنیم، بلکه آن عبارتی است که نحوه‌ی کار ما را مشخص می‌کند؛ حتی اگر قرار باشد به خاطرش بد و بیراه بشنویم. در عین حال، می‌دانیم که چنین تصمیمی اعتماد شما از ما را خدشه‌دار خواهد کرد و اینکه چنین هزینه‌ای را به خاطر گرفتن زمان بیشتر برای ساخت بپردازیم، یکی از سخت‌ترین تصمیمات یک بازی‌ساز است. با اینکه می‌دانیم تصمیم درستی برای بازی گرفته‌ایم، ولی باز هم می‌خواهیم به خاطر انتظار بیشتر شما معذرت خواهی کنیم. هدف ما این است که سایبرپانک ۲۷۷ چیزی باشد که سال‌ها در ذهن شما بماند. نهایتا، امیدواریم که تصمیم ما را درک کنید. همین حالا که این جملات را می‌نویسیم، ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ چه از نظر داستانی و چه از نظر گیم‌پلی به پایان رسیده است. کوئست‌ها، میان‌پرده‌ها، مهارت‌ها و آیتم‌ها، تمام ماجراجویی‌هایی که نایت سیتی ارایه می‌دهد، همه سر جای خود هستند. اما به خاطر حجم بسیار زیاد محتوا و سیستم‌های پیچیده‌ای که با یکدیگر گره خورده‌اند، نیاز داریم تا همه چیز را به درستی بررسی کنیم، مکانیک‌های بازی را متعادل کنیم و باگ‌های بسیاز زیادی را از بین ببریم. دنیایی به این بزرگی به معنای پرداخت کردن و درست کردن مشکلات زیادی است و ماه این زمان بیشتر را برای انجام این کار استفاده خواهیم کرد. این هفته، خبرنگاران تمام دنیا به بازی دسترسی خواهند داشت. هیجان‌زده و هم‌چنین کمی نگران هستیم تا نظر آن‌ها را بشنویم و عکس‌العمل شما را پس از انتشار پیش‌نمایش آن‌ها ببینیم. پیش‌نمایش‌ها پس از نمایش برنامه‌ی نایت سیتی وایر در روز ۲۵ ژوئن منتشر می‌شوند. امیدواریم این‌ها بتواند عطش شما را برای بازی برطرف کند و ما هم در عین حال به پرداخت بازی برای انتشار آن در نوامبر مشغول خواهیم بود.»

نقش‌آفرینی‌های بسیار بزرگ و بازی‌هایی که حجم زیادی از انتخاب‌های بازی‌کننده را با مجموعه‌ای از سیستم‌ها و مکانیک‌های مختلف ادغام می‌کنند، با باگ‌های عجیب و غریب و متعدد غریبه نیستند. بازی‌هایی که آزادی عمل بسیار زیادی به مخاطب ارایه می‌دهند، مثل نقش‌آفرینی‌های بزرگ بتسدا یا حتی ساخته‌ی قبلی سی‌دی پراجکت رد یعنی ویچر ۳، باگ‌های متعددی دارند. پرداخت کردن و از بین باگ در نقش‌آفرینی‌های غیرخطی و بزرگ، یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های زمانی ساخت این بازی‌هاست.

و همانطور که بر و بچه‌های سی‌دی پراجکت در پیغام خود نوشته‌اند، ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ تمام شده است، ولی نیاز به بررسی‌های متعدد و رفع باگ‌های زیادی دارد.

از طرفی می‌دانیم که زمان بیشتر، منجر به محصول نهایی بسیار بهتری خواهد شد، ولی از طرفی دیگر نمی‌توانیم از موضوع چشم‌پوشی کنیم: اینکه هر چه عرضه‌ی بازی بیشتر به عقب می‌افتد، میزان علاقه و هیجان نسبت به تجربه‌ی آن کمتر می‌شود.

در هر حال، باید در روز ۱۹ نوامبر منتظر عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر باشیم. با توجه به اینکه عرضه‌ی بازی احتمالا نزدیک با عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد خواهد بود، سی‌دی پراجکت رسما تایید کرده است که خریداران پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس می‌توانند همان نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان را در کنسول جدیدشان قرار دهند و با کمی گرافیک بیشتر، سایبرپانک ۲۰۷۷ را تجربه کنند.

منبع: توییتر

The post عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ باز هم به عقب افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala