پس از هفت سال انتظار هم‌اکنون The Last of Us II منتشرشده و توانسته توجهات را کاملا به سمت خود جذب کن. به گزارش پردیس‌گیم، این عنوان که دنباله‌ای بر بازیِ The Last of Us می‌باشد، تاکنون تواسنته به نمرات بسیار بالایی از جانب منتقدین دست یافته و خود را در میان بزرگ‌ترین بازی‌های نسل جای دهد.

در جدیدترین ویدئویی که سازندگان بازی منتشر کرده‌اند، نمرات و بازخوردهای مثبت و عالیِ منتقدان به رخ کشیده شده و در سی ثانیه، نگاهی بسیار کوتاه و اجمالی بر نمراتِ بازی دارد. این بازی هم‌اکنون به صورت انحصاری برای کنسول PS4 در دسترس می‌باشد. شما می‌توانید این ویدئو را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame