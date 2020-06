نقد و بررسی اپیزود اول بازی The Night Fisherman

نقد و بررسی بازی The Night Fisherman|اپیزود اول

جدال احساس، وظیفه، ترس

“به قلم مهدی داوری”

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

The Night Fisherman اولین اپیزود از مجموعه بازی‌هایی می‌باشد که قرار است تیم Far Few Giants، قسمت به قسمت تولید کرده و منتشر کند. The Night Fisherman یک اثری داستانی تعاملی می‌باشد که تجربه آن زمان زیادی نمی‌خواهد و تنها سعی شده تا تیم سازنده کمی با چالش ساخت بازی داستان محور تعاملی رو به رو شود. یک بار تجربه آن تنها چند دقیقه زمان نیاز دارد ولی اگر علاقه‌مند هستید تا انتخاب‌های متفاوتی را در بازی تجربه کنید، لازم است تا زمان بیشتری را صرف تجربه این عنوان کنید.

شما در بازی The Night Fisherman نقش یک ماهیگیر را بر عهده دارید که قصد دارد یک مسافر غیرقانونی را با قایق خود وارد خاک بریتانیا کند. در تاریکی شب منتظر فرصت مناسبی هستید که ناگهان یک مأمور حفاظت از بریتانیا با قایق خود به شما نزدیک می‌شود. داستان بازی در نگاه اول عمق آنچنانی ندارد ولی اگر داستان The Night Fisherman را در کنار فیلمبرداری خاص و گرافیک جذاب آن قرار بدهیم، شاهد عمق بسیار زیادی در روایت می‌شویم. با این که شما می‌توانید گفتگو بین شخصیت‌ها را از زوایای مختلفی تماشا کنید ولی در بخشی از بازی دوربین ناگهان به طرز دراماتیکی تغییر وضعیت می‌دهد و شما با حس تعلیق فوق العاده‌ای مواجه می‌شوید.





شما در داستان به نحو احسن تضاد و کنتراست را بین دو شخصیت بازی مشاهده خواهید کرد که همین مسئله به جذابیت اثر کمک شایانی می‌کند. دیالوگ‌ها نیز توانسته اتمسفر بازی را چندین برابر کرده و حال و هوای بازی را سنگین‌تر و جدی‌تر کند. تعلیق، حرف اول را در عنوان The Night Fisherman می‌زند و سعی شده تا تمامی اجزا بازی در کنار هم به افزایش حس تعلیق این عنوان کمک کنند. در انتهای بازی The Night Fisherman با لحظه فوق العاده دراماتیکی مواجه خواهید شد که انتظار می‌رود در قسمت‌های بعدی این مجموعه نیز شاهد چنین صحنه‌های دراماتیکی باشیم.

جدای از جذابیت روایت و داستان، در عنوان The Night Fisherman شاهد گیم‌پلی ساده‌ای هستیم. در اصل باید گفت که The Night Fisherman هیچ گیم‌پلی خاصی ندارد و شما تنها قابلیت انتخاب چند دیالوگ را خواهید داشت که البته نتیجه انتخاب‌های شما نیز به یک پایان ختم خواهد شد. همین سادگی گیم‌پلی باعث شده تا بیشتر The Night Fisherman را یک فیلم تعاملی ببینیم تا آن را در دسته بندی بازی‌ها قرار بدهیم. در واقع The Night Fisherman هیچ نشانه‌ای از این بازی ندارد، نه انتخاب‌های شما سرنوشت تان را تغییر می‌دهد و نه امکان این را دارید تا اتفاق خاصی را در بازی رقم بزنید. شما تنها باید بنشینید، دیالوگ‌ها را بخوانید و هر جایی که نیاز بود، یک دیالوگ را انتخاب کنید—البته هیچ تفاوتی نیز بین انتخاب‌های شما وجود ندارد. شاید مهم‌ترین نقطه ضعف The Night Fisherman در همین بخش قرار دارد و امیدواریم که Far Few Giants یک تغییر اساسی در گیم‌پلی عنوان‌های بعدی خود اعمال کند تا شاهد یک اثر حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر باشیم.

بی شک به دلیل همین شرایط، The Night Fisherman را نباید به هر کسی پیشنهاد کرد زیرا برای یک گیمر تعامل و ارتباط برقرار کردن با این عنوان نه تنها سخت، بلکه غیر ممکن است. البته لازم به ذکر است که تیم Far Few Giants بازی The Night Fisherman را به عنوان یک Visual Novel دسته بندی کرده است و به همین دلیل نباید از این اثر انتظار یک گیم‌پلی فوق العاده را داشته باشیم. واقعاً کار سختی است که بخواهیم به گیم‌پلی The Night Fisherman ایرادی وارد کنیم زیرا از یک سو با یک Visual Novel رو به رو هستیم و از سوی دیگر بالاخره قصد داریم تا به عنوان یک منتقد بازی اثری را نقد کنیم که مهم‌ترین جز برای شما همواره گیم‌پلی است.

همان اندازه که با گیم‌پلی مشکل داریم، به همان میزان گرافیک بازی فوق العاده است. شما در The Night Fisherman با یک استایل گرافیکی فوق العاده خاص مواجه خواهید شد. در همان ابتدای بازی نمایی که به گیمر نشان داده می‌شود، ثابت می‌کند که به چه اندازه تیم Far Few Giants توانسته یک استایل گرافیکی مختص به خود را در The Night Fisherman ایجاد کرده و آن را به بهترین شکل ممکن ارتقا بدهد. گرافیک The Night Fisherman شما را به خوبی جذب خود می‌کند و در کنار آن، امکان تغییر دادن زاویه دوربین باعث می‌شود تا بتوانید چند زاویه دید مختلف را در The Night Fisherman تجربه کنید. امیدواریم در ادامه بازی‌های Far Few Giants نیز شاهد چنین گرافیک خاصی باشیم، زیرا می‌تواند به خوبی تبدیل به عنوان یکی از نقاط قوت آثار این تیم شود.

نکته مثبت دیگری که می‌توانید در بازی The Night Fisherman شاهد آن باشید، بخش موسیقی فوق العاده جذاب این اثر است. The Night Fisherman سعی کرده تا یک موسیقی مناسب با اتمسفر بازی را به شما ارائه بدهد و به فضا سازی اثر کمک فوق العاده‌ای کند. اگر شما در شرایط سخت و تعلیق بازی باشید، موسیقی این احساس را به شما منتقل می‌کند و در لحظات آرامش، ملودی The Night Fisherman حال و هوای خوبی را به شما خواهد داد. علاوه بر موسیقی باید نگاهی به صداگذاری بازی بیاندازیم که به صورت کلی شاهد دو صدا در The Night Fisherman هستیم.

صدا اول که تا لحظات پایانی بازی به گوش می‌رسد، صدای نفس نفس زدن‌های متوالی و تکراری است که از جایی به بعد به صورت آزاردهنده‌ای، گیمر را اذیت می‌کند. از سوی دیگر در انتهای The Night Fisherman یک صداگذاری فوق العاده را شاهد هستیم که به قدری طبیعی است که شما را با یک شوک ناگهانی مواجه می‌کند. انتظارمان از بازی‌های دیگر Far Few Giants این است که در بخش صداگذاری با صداهای بیشتری بازی خود رئال‌تر کنند و هم موسیقی را به عنوان یک نقطه قوت آثار خود، جدی بگیرند و بر روی آن سرمایه گذاری کنند. شما می‌توانید The Night Fisherman را با حجم بسیار کمی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک دانلود کنید. The Night Fisherman با استفاده از موتور Unity ساخته شده است و حجم آن کمتر از ۷۰ مگابایت می‌باشد؛ به همین دلیل می‌توانید همین حالا این عنوان را دانلود کرده و به سرعت آن را تجربه کنید.

بازبینی تصویری:

شروعی با گرافیک جذاب

تعلیق فوق العاده در بازی

انتخاب‌های مختلف در بازی وجود دارد که البته نتیجه آن‌ها متفاوت نیست

صحنه‌ای که بارها آن را خواهید دید

شما‌ می‌توانید نماهای بازی را تغییر دهید

نکات مثبت:

اتمسفر فوق‌العاده

موسیقی جذاب

گرافیک خاص و مجذوب کننده

نکات منفی:

کوتاه بودن

گیم‌پلی ساده

نبود پایان‌های متفاوت

سخن آخر: بی شک The Night Fisherman یک رمان تصویری است که شاید شما را آنچنان درگیر خود نکند ولی برای کمی فاصله گرفتن از بازی‌های سنگین و AAA گزینه مناسبی است. The Night Fisherman اتمسفر هیجان انگیزی دارد ولی نباید آن را اثری بدانیم که تا مدت‌ها در ذهن گیمر باقی خواهد ماند، زیرا پس از اولین بار که بازی را به اتمام می‌رسانید، به سرعت The Night Fisherman از ذهن شما پاک خواهد شد.

Verdict



It is true that The Night Fisherman is a visual novel that might not be very engaging, but it is a good option for taking a break from demanding and AAA titles. The Night Fisherman has an exciting atmosphere, but it cannot be regarded as a work that will stay in our minds after a while. In fact, after ending the game for the first time, chances are you will forget all about it

Final Score: 6 out of 10

منبع متن: pardisgame