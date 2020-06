این روزها بازار عرضه بازی برای نسل جدید کنسول‌ها داغ است و در این میان خبر عرضه‌ی دوباره‌ی بازی «کنترل» از استودیوی رمدی (Remedy Entertainment) روی پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس خوشحال‌کننده است. این بازی پیش از این برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ ، ایکس باکس وان و کامپیوتر شخصی عرضه شده بود.

زمان و جزییات عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعد کنترل اعلام نشده است.

استودیوی رمدی که سال‌هاست آن را با سبک خاص داستان‌پردازی‌اش در بازی‌های «مکس پین»، «آلن ویک» و «کوانتوم بریک» می‌شناسیم با عرضه بازی کنترل در سال ۲۰۱۹ باز هم ما را به کاوش در محیط شگفت‌انگیز و سینمایی منحصر به فرد دعوت کرد.

«کنترل» داستان «جسی فیدن» (Jesse Faden) در ساختمان مرموزی به نام The Oldest House است که در صدد غلبه بر نیرویی ناشناخته دست به مبارزه می‌زند. این نیرو که در بازی از آن با عنوان «هیس» یاد می‌شود، در اعضای سازمان نفوذ کرده است و جسی در این ماجراجویی باید بکوشد با آنها مبارزه کرده و همه چیز را به روال سابق آن برگرداند

استودیوی رمدی که با تهیه کنندگی «۵۰۵ گیمز» این بازی اکشن سوم شخص را ساخته، خبر انتشار آن را در کنسول های نسل جدید سونی و مایکروسافت در آینده‌ای نزدیک رسما تایید کرد و حال باید منتظر خبر‌های تکمیلی در رابطه با زمان عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعد بازی باشیم.

The post بازی کنترل در راه کنسول‌های نسل جدید سونی و مایکروسافت است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala