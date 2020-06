دیروز The Last of Us II منتشر شد و پس از انتظاری چندین ساله به آغوش هواداران برگشت. به گزارش پردیس‌گیم، پس از کسب نمرات بسیار بالا و رضایت منتقدان و هواداران، حال نوبت استدیوهای انحصاری سونی بود که عرض ارادت و تبریک خود بابت انتشار موفقِ The Last of Us II را به ناتی‌داگ ابراز کنند.

استدیوهای Santa Monica, Bend Studios, Sucker Punch با انتشار آرت ورک‌هایی، شخصیت اصلی بازی‌های خود یعنی Jin, Kratos, Atreus و Deacon را در کنار شخصیت‌های اصلی The LAst of Us II یعنی Ellie و Joel به نمایش گذاشته‌اند اما در این میان Media Molecule متفاوت‌تر از بقیه عمل کرده و ویدیویی موزیکال که توسط کارگردان هنری Dreams ساخته شده را به انتشار گذاشته است. شما می‌توانید این آثار زیبا و چشم نواز را در پردیس‌گیم تماشا کنید:

Bend Studios

"برای عرضه‌ی موفق عنوان موردانتظار The Last of Us II به دوستانمان در ناتی‌داگ تبریک می‌گوییم!

نظرتان راجع به یک اسب سواری مشترک چیست؟!"

Sucker Punch

"تبریکی بزرگ و صمیمانه برای انتشار The Last of Us II به دوستانمان در ناتی‌داگ! تمام آخر هفته را به تجربه‌ی این بازی خواهیم پرداخت!"

کوری بارلوگ از Santa Monica

"هیچوقت دوستانی که با پلی استیشن پیدا کردم را جای دیگری پیدا نخواهم کرد!"

"تربیک به دوستانم در ناتی‌داگ. کاری که شما انجام دادید کمتر از خارق العاده نیست. این کارِ شما من را مضطرب، هیجان زده، غمگین و البته حسود کرد که چرا من چنین چیزی را نساختم! به همه‌ی شما افتخار می‌کنم!"





Media Molecule

"از طرف تمامی اعضای Media Molecule به ناتی‌داگ تبریک می‌گوییم. اثر هنری بالا توسط کارگردان هنری‌مان Kareem Ettouney در Dreams ساخته شده است."

