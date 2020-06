WB Games اعلام کرد که با همکاری کمپانی چینی NetEase بازی جدید از مجموعه‌ی Lord of the Rings خواهد ساخت. به گزارش پردیس‌گیم این عنوانِ جدید که در سرزمین میانه جریان دارد با نام Lord of the Rings: Rise to War شناخته خواهد شد و برای موبایل منتشر می‌شود. WB Games در حساب توییتری خود این خبر را منتشر کرد:

"از اینکه اعلام کنیم برای ساخت بازی Lord of the Rings: Rise to War در حال همکاری با NetEase هستیم بسیار خرسندیم. این عنوان در دوران سومِ سرزمین میانه جزیان خواهد داشت و شخصیت‌ها و مکان‌های به یادماندنی و خاطره انگیز از سه گانه‌ی اصلی را در بازی خواهید دید."

آقای William Ding موسس NetEase نیز در این خصوص گفت:

"Lord of the Rings یکی از محبوب‌ترین و تاثیرگذارترین آثارِ هنری در سطح جهان است. ما نیز از این که با همکاری WB Games در حال ساخت بازی جدیدی از این دنیای غنی هستیم بسیار هیجان زده می‌باشیم. تقریبا مطمئن هستیم که این همکاری موفق خواهد بود و هوادارانِ ارباب حلقه‌ها در سرتاسر جهان می‌توانند از عنوانی دیگر در دنیای محبوب خودشان لذت ببرند."

فعلا تاریخ انتشار این بازی مشخص نشده است اما تریلر معرفی آن در مراسم پیش روی Warner انجام خواهد گرفت. به احتمال بسیار بازی جدید Batman نیز در همین مراسم به نمایش گذاشته می شود.

منبع متن: pardisgame