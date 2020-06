نقد و بررسی بازی Minecraft Dungeons

"به قلم عرفان جلیلی"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

Minecraft در سال ۲۰۱۱ به صورت رسمی برای PC منتشر شد. آزادی عمل بسیار زیاد در عین سادگی این عنوان به کمک شبکه‌های اجتماعی—مخصوصاً YouTube—آن را به یکی از محبوب‌ترین عناوین و پرفروش‌ترین بازی تاریخ تبدیل کرد. حال سازندگان تصمیم گرفته‌اند که مسیری جدید را برای این عنوان امتحان کنند و دنیای آن را گسترش دهند. Minecraft Dungeons عنوانی اکشن و ادونچر در سبک Dungeon-Crawler، حاصل این مسیر می‌باشد. با توجه به سابقه تیم سازنده و نام ماینکرفت که بر روی آن قرار دارد، انتظار نوآوری های جدید و تنوع زیاد در بخش‌های مختلف بازی را داریم. با ما در نقد و بررسی این عنوان همراه باشید.

داستان بازی کاملا سرراست و ساده می‌باشد. یک Illager که از همه جا رانده شده است به یک گوی مکعبی شکل(!) به نام گوی تسلط برمی‌خورد، اما متأسفانه این گوی ماهیتی شیطانی دارد و او را تبدیل به یک موجود بی رحم به نام Arch Illager می‌کند. او پس از این حادثه یک ارتش اهریمینی شکل می‌دهد و یکی پس از دیگری زمین‌ها را تصرف و روستاییان را به سلطه خود در می‌آورد. در این میان شما به عنوان یک قهرمان وارد داستان می‌شوید و باید Arch Illager را شکست داده و نیرو های او را نابود کند.

پس از اتمام کات‌سین ابتدای بازی، شما وارد بخش انتخاب شخصیت می‌شوید و همانجا اولین کمبود بازی مشاهده می‌شود. هیچ کلاس و سبکی برای انتخاب کردن وجود ندارد و تنها تفاوت میان کاراکترها تنها در ظاهر آن‌ها می‌باشد. انتظاری که من در ابتدا از این عنوان داشتم وجود کلاس‌های متفاوت و درخت مهارت برای هر کدام از آن‌ها بود ولی سازندگان یک سیستم بسیار ساده‌تر و سطحی‌تر برای پیشرفت در بازی قرار داده‌اند که می‌تواند برای خیلی‌ها نا‌امید کننده باشد.

به طور خلاصه پیشرفت در بازی بر اساس قدرت آیتم‌هایی که پیدا می‌کنید و ارتقاء دادن آن‌ها تعریف می‌شود. شخصیت اصلی از دو سلاح نزدیک (شمشیر،تبر،نیزه و ...) و دور (تیر و کمان) برای مبارزه می‌تواند استفاده کند. ان سلاح‌ها هر چقدر سریع‌تر باشند آسیب کم‌تری وارد می‌کنند و برعکس. علاوه بر این، دو سلاح شما می‌توانید از ۳ عدد Artifact در مبارزه استفاده کنید. این Artifact ها به شما قابلیت‌های متفاوتی می‌دهند یا کاراکتر شما را بهبود می‌بخشند؛ مثلاً سرعت یا قدرت شخصیت اصلی را افزایش می‌دهد، یک انفجار ایجاد می‌کند و یا یک حیوان را احضار می‌کند تا در مبارزه به شما کمک کند. هر دو سلاح و زره شما بسته به قدرتشان قابلیت ۱ تا ۳ عدد ارتقاء یا Enchant کردن را دارند. با این کار شما از بین گزینه‌هایی که در اختیار دارید می‌توانید یکی را برای آیتم مورد نظر خود انتخاب کنید و آن ارتقاء را بر روی آن قرار دهید که با اینکار سلاح شما یا قدرت و سرعت بیش‌تری پیدا می‌کند یا یک قابلیت جدید به آن اضافه می‌شود. برای ارتقاء دادن آیتم‌ها شما به Enchantment point نیاز دارید که از طریق لول شما بدست می‌آید. استفاده از این پوینت‌ها آن‌ها را کاملاً از بین نمی‌برد و شما می‌توانید پوینت‌هایی که روی یک سلاح یا زره استفاده کرده‌اید را با Salvage کردن آن پس بگیرید.

نحوه استفاده از این قابلیت‌ها در کنار هم بسته به سلیقه بازیکن امکان درست کردن کاراکتر‌های مختلفی را به شما می‌دهد. در صورتی که می‌خواهید از سلاح‌های آهسته استفاده کنید، می‌توانید ارتقاء‌ها و Artifact‌هایی را انتخاب کنید که سرعت شما را افزایش می‌دهند و یا در صورت استفاده از سلاح‌های سریع‌تر، انتخاب‌هایی برای افزایش آسیب و دفاع شخصیت شما وجود دارد. با وجود اینکه Artifact و Enchantment‌ها تنوع خوبی به بازی بخشیده‌اند، ولی همچنان ویژگی ها و نحوه استفاده از این قابلیت‌ها سطحی و ساده بوده و چون سلاح‌های بازی بسیار به یکدیگر شبیه است، در مدت زمان اندک جذابیت خود را از دست می‌دهند؛ مسئله‌ای که اصلاً برای عنوانی که نام ماینکرفت را یدک می‌کشد مناسب نیست.

در بازی ۹ مرحله اصلی و تعدادی مراحل فرعی وجود دارد که پس از یافتن نقشه آن‌ها در مراحل اصلی، باز می‌شوند. ساختار و طراحی این مراحل کاملاً ساده و خطی می‌باشد و شما از یک نقطه شروع و با از بین بردن دشمنان تا انتهای مرحله پیش می‌روید. هر کدام از این مراحل درجه های سختی متفاوتی دارند که شما بر اساس قدرت خود آن را تنظیم می‌کنید. همچنین برای افزایش ارزش تکرار بازی دو درجه سختی Adventure و Apocalypse نیز لحاظ شده‌اند که پس از اتمام بازی باز می‌شوند. در این حالت تعداد و قدرت دشمنان افزایش می‌یابد ولی در عوض لوت بهتری را به شما می‌دهند. یک کمپ اصلی نیز در بازی وجود دارد که شما در آن می‌توانید مراحل مورد نظر خود را انتخاب کرده یا درجه سختی بازی را در آن انتخاب کنید. همینطور ۲ فروشنده در این کمپ وجود دارد که به صورت تصادفی به شما آیتم‌های مختلف می‌فروشند. در هر مرحله تعدادی صندوق وجود دارد که برخی از آنها مخفی و برخی دیگر در جلوی چشم شما قرار دارند که تعداد این صندوق‌ها در نقشه اصلی نشان داده می‌شود. فروشنده‌ها و صندوق‌ها اصلی‌ترین راه بدست آوردن آیتم‌ها و سلاح‌ها در بازی هستند.

دشمنان همیشگی دنیای ماینکرفت مانند زامبی‌ها، عنکبوت‌ها، Creeper و از همه مهم تر Illager ها در بازی حضور دارند و علاوه بر آن‌ها، دشمنان جدیدی نیز به بازی اضافه شده است. برخی از این دشمنان ممکن است Enchant شده باشند که سرعت، قدرت و سلامتی آن‌ها را افزایش می‌دهد. سازندگان سعی کرده‌اند که با معرفی دشمنان جدید در طول بازی تنوع و تازگی را تا انتهای بازی حفظ کنند که تا حدودی در این مسیر موفق بوده‌اند. میزان سختی بازی به واسطه همین دشمنان جدید و افزایش تعداد آن‌ها، در مراحل انتهایی بیشتر از ابتدای بازی می‌باشد که جذابیت این مراحل را افزایش می‌دهد. مبارزه با باس‌های بازی در حالت تک نفره شاید کمی چالش‌برانگیز باشد ولی بعد از یک یا دوبار مردن نحوه مبارزه دستتان می‌آید و شکست دادن آن‌‌ها کار سختی نمی‌باشد. در صورتی که در هر مرحله ۳ بار بمیرید، شکست می‌خورید باید مرحله را از اول آغاز کنید. هرچند شکست خوردن در هر مرحله به ندرت اتفاق می‌افتد ولی به هر حال شروع کردن دوباره مرحله از اول می‌تواند برای برخی آزار دهنده باشد.

گیم‌پلی بازی در بخش آنلاین به خوبی بالانس شده و تجربه بهتر و لذت بخش‌تری را نسب به بخش تک نفره به بازیکن ارائه می‌دهد. به واسطه درجه‌های سختی متفاوت، شما می‌تواند بر اساس مجموع قدرت خود انتخاب کنید تا چالش بیش‌تری در طول بازی داشته باشید. برای اینکه هر بازیکن در طول مرحله به تعداد کافی آیتم داشته باشد و تقسیم لوت به خوبی در میان بازیکنان صورت گیرد، ۲ راه اندیشیده شده است. یکی اینکه می‌توانید صندوق‌ها را به تعداد بازیکنان باز کنید، یعنی اگر ۳ نفر در مپ حضور داشته باشند یک صندوق ۳ بار باز می‌شود. راه دوم این است که برخی از آیتم‌ها که از دشمنان رها می‌شوند برای بازیکنان مختلف متفاوت هستند تا بدون نگرانی بتوانند آن را بردارند.

شاید بزرگ‌ترین موردی که در این عنوان من را آزار می‌داد کمبود محتوای بازی بود. کلاس‌های مختلف و درخت مهارت در بازی وجود ندارد. در طول بازی مأموریت و کاراکتر‌های فرعی وجود نداشته و مراحل بازی تنها به رفتن از نقطه ۱ به ۲ و کشتن دشمنان خلاص می‌شوند. سیستم ساخت و ساز برای سلاح ها و خانه ها می‌توانست در بازی قرار داده شود. کمپ اصلی خالی به نظر می‌رسد و در آن تنها می‌توانید خرید تصادفی و انتخاب مراحل را انجام دهید. همه این‌ها در کنار هم باعث شده تا مدت زمان بازی بسیار کوتاه باشد و همین مقدار کم نیز برای بازیکن تکراری شود. در حالی که بنیان بازی بسیار خوب طراحی شده و به راحتی افزودن هر کدام از این موارد به بازی ممکن است. ولی الان وضعیت به گونه‌ای است که در صورتی که حوصله کنید تا بازی را به اتمام برسانید دلیل دیگری برای بازگشت به بازی جز بیکاری نخواهید داشت.

بازبینی تصویری

هنگام پرتاب TNT مراقب خود و سایر بازیکنان باشید.

با پیشروی در مراحل آیتم‌های مختلف به عنوان دکور به خانه شما اضافه خواهد شد. هرچند جای خالی شخصی‌سازی خانه حس می‌شود.

پس از پایان بازی یک مرحله مخفی برای پیدا کردن باز می‌شود که ایستراگ بازی دیابلو می‌باشد.

نقشه بازی جزئیات کمی دارد.

آیتم‌های بازی به 3 دسته Common، Rare و Unique تقسیم می‌شوند.

انتخاب شخصیت تنها به ظاهر آن‌ها محدود می‌شود.

نکات مثبت:

وجود Enchantment و Artifact که به ایجاد تنوع کمک کرده است

افزایش چالش بازی در مراحل پایانی

بازی کردن با سایر بازیکنان لذت بخش است.

نکات منفی:

کمبود محتوا با توجه پتانسیل بالای دنیای بازی

تکراری شدن بازی بعد از مدت کوتاه

شکست خوردن در بازی اذیت کننده است.

سخن آخر: Minecraft dungeons پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به یک عنوان قوی و لذت بخش را داشت که می‌توانست تا ساعت ها برای بازیکن را در گیر خود کند. ولی سازندگان اصلاً از این پتانسیل استفاده نکرده‌اند و بازی را در همان حالت ناقصی که قرار دارد منتشر کرده‌اند. شاید با آپدیت‌ها و DLC‌های بعدی سازندگان محتوای بیشتری را به بازی اضافه کنند ولی الان، بازی آن چیزی نیست که از آن انتظار می‌رفت.

Verdict

Minecraft dungeons had a lot of potential to be a strong and enjoyable game that could engage the gamer for hours. But the developers didn’t use this potential at all and released the game as incomplete as it is. The developers will probably add more content in the future updates and DLCs but right now, the game is not what it was expected to be

Final Score: 6.5 out of 10

منبع متن: pardisgame