دو هفته‌ای است که سونی رسما از ظاهر کنسول پلی‌استیشن ۵ رونمایی کرده است. بدون شک شما هم در گوشه و کنار اینترنت با تصاویر و عکس‌های مختلفی که طراحی و ظاهر این کنسول را به شوخی می‌گیرند، برخورد کرده‌اید. بیشتر این تصاویر، به اندازه‌ی پلی‌استیشن ۵ و بزرگ بودن آن اشاره دارند. با این حال، پلی‌استیشن ۵ واقعا چقدر بزرگ است؟

با توجه به آنچه از این کنسول دیده‌ایم، بدون اینکه پلی‌استیشن ۵ را از نزدیک دیده باشیم می‌توان به راحتی این موضوع را پیش‌بینی کنیم که کنسول احتمالا زیر تلویزیون شما جای نخواهد گرفت. پلی‌استیشن ۵ بزرگ است، ولی بد نیست کمی بیشتر در تخمین و محاسبه‌ی اندازه‌ی آن تلاش کنیم. به نظر می‌رسد پلی‌استیشن ۵ کم و بیش هم‌‌اندازه‌ی پخش‌کننده‌های دی‌وی‌دی قدیمی، یا اولین ایکس‌باکس تاریخ باشد؛ یعنی اساسا خیلی بزرگ. البته که امکان محاسبه‌ی دقیق اندازه‌ی پلی‌استیشن ۵ هم وجود دارد.

پیش از اینکه اعداد و ارقام را بیرون بکشیم، بد نیست تصاویر رسمی کنسول را کنار هم قرار دهیم. با اینکه عکس‌های منتشر شده ممکن است رندر سه‌بعدی باشند، ولی به نظر می‌رسد با تصاویر واقعی پلی‌استیشن ۵ طرف هستیم. اگر در نظر بگیریم که عکس‌های منتشر شده واقعی باشند، می‌توانیم چشمی تخمین خوبی از اندازه‌ی کنسول داشته باشیم.

در تصویر زیر، پلی‌استیشن ۵ را کنار دسته‌اش می‌بینید.

اگر آن‌طور که می‌گویند، پلی‌استیشن ۵ اندازه‌ی بسیار بزرگی داشت، دسته‌ی آن بسیار کوچکتر در کنارش به نظر می‌رسید. برای مقایسه، یک پلی‌استیشن ۴ را کنار دسته‌اش ببینید.

نسبت اندازه‌ی دسته به کنسول حدودا مشابه است، ولی واضح است که پلی‌استیشن ۵ اندازه‌ی بزرگتری دارد. البته که دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ ممکن است بزرگتر از دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ باشد، ولی بهتر است به مدارک و شواهد معتبرتر رجوع کنیم.

احتمالا پورت‌های USB و USB Type-C مقابل کنسول را می‌بینید. اندازه‌ی این پورت‌ها کاملا استاندارد و معمولا در همه جا مشابه است. یک پورت USB-C طولی ۸.۳ میلی‌متری (۰.۳ اینچی) دارد. قطر دیسک‌های بلو-ری هم برابر با ۱۲۱ میلی‌متر (۴.۷ اینچ) است. اسلات قرار گرفتن دیسک را در جلوی پلی‌استیشن ۴ اندازه گرفتیم و اندازه‌ی آن هم حدودا همان ۱۲۱ میلی‌متر بود.

به لطف این دو رقم، می‌توانیم به سادگی عکسی از پلی‌استیشن ۵ در فوتوشاپ قرار دهیم و اندازه‌ی تقریبی این کنسول را محاسبه کنیم.

کنسول وقتی روی پایه نگه‌دارنده و به صورت عمودی قرار داده شده، ارتفاعی ۳۵۵ میلی‌متری دارد. برای مقایسه، ارتفاق پلی‌استیشن ۴ پرو برابر با ۳۲۷ میلی متر و ارتفاع پلی‌استیشن ۴ معمولی ۲۸۸ میلی‌متر است. خب، پس پلی‌استیشن ۵ کمی از پلی‌استیشن ۴ پرو بزرگتر و ارتفاع آن حدود ۲ تا ۳ سانت از این کنسول بیشتر است.

ایکس‌باکس سری ایکس از هر دوی این کنسول‌ها ارتفاع کمتری دارد. طبق اطلاعات ارایه شده از سوی وب‌سایت یوروگیمر، ایکس‌باکس سری ایکس ارتفاعی ۳۰۱ میلی‌متری دارد.

اخیرا یکی از مسوولان سونی در پاسخ به این سوال که چرا پلی‌استیشن ۵ بزرگ است، به قدرت بسیار بالای کنسول و نیاز به فضای بیشتر برای سیستم خنک کننده‌ی آن اشاره کرده بود.

ما هم نه به خاطر اینکه امکان خرید پلی‌استیشن ۵ (یا اساسا هر چیز دیگری) غیر ممکن شده، بلکه به این خاطر که پایین تلویزیون خود فضای کافی برای قرار دادن پلی‌استیشن ۵ نداریم، قید خرید این کنسول را می‌زنیم.

عکس‌ها از گیزمودو

