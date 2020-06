این طور که به نظر می‌رسد، قرار است به زودی با رونمایی دو بازی بزرگ در دنیای کمیک‌های دی‌سی روبرو شویم. از وجود یک بازی جدید در دنیای بتمن خبر داشتیم و به لطف دامین‌های تازه‌ای که توسط شرکت برادران وارنر ثبت شده، متوجه شده‌ایم که این بازی احتمالا «شوالیه‌های گاتهام» (Gotham Knights) نام دارد. دامین دیگر ثبت شده، برای بازی دیگری بر اساس کمیک‌های «جوخه‌ی انتحار» (Suicide Squad) است.

احتمالا بازی Gotham Knights ساخته‌ی استودیوی مونترال برادران وارنر و بازی Suicide Squad ساخته‌ی استودیوی راک‌استدی است.

طبق شایعات منتشر شده، شرکت بازی‌سازی برادران وارنر قرار بود طی نمایشگاه E3 امسال، برای اولین بار کنفرانسی در راستای رونمایی بازی‌های جدید خود برگزار کند؛ بازی‌هایی که قرار بود شامل یک بازی بتمن، یک بازی هری پاتر و ساخته‌ی جدید استودیوی راک‌استدی باشد. نمایشگاه E3 (و تمام نمایشگاه‌ها و رویدادهای دنیا) در پی اتفاقات چند ماه اخیر لغو شده‌اند و رونمایی از بازی‌های بعدی شرکت برادران وارنر هم به زمان دیگری موکول شده است.

قرار است در شهریور ماه شاهد برگزاری رویدادی دیجیتال برای معرفی فیلم‌ها، سریال‌ها، بازی‌ها و ساخته‌های مختلف دیگری بر اساس کمیک‌های دی‌سی باشیم. شرکت برادران وارنر که ظاهرا برای این رویداد آماده می‌شود، تعدادی دامنه‌ی کاملا جدید برای دو بازی ثبت کرده است؛ یک بازی Gotham Knights نام دارد و دیگری Suicide Squad: Kill the Justice League.

هیچ اطلاعات دقیقی از این دو بازی در دست نداریم، ولی با کنار هم قرار دادن شایعات مختلف و صحبت‌هایی که از گوشه و کنار شنیده‌ایم، می‌توانیم این نتیجه‌گیری را داشته باشیم که بازی Gotham Knights ساخته‌ی استودیوی مونترال برادران وارنر و بازی Suicide Squad ساخته‌ی استودیوی راک‌استدی است.

استودیوی راک‌استدی خالق سه‌گانه‌ی Batman: Arkham و استودیوی مونترال برادران وارنر هم سازنده‌ی بازی Batman: Arkham Origins است.

از اینکه استودیوی مونترال برادران وارنر مشغول ساخت یک بازی بتمن است، مطمئن هستیم. این استودیو خودش در چند ماه اخیر با نمایش تیزرهای کوتاه، این موضوع که به زودی از یک بازی بتمن جدید رونمایی خواهند کرد را اعلام کرده است. از طرف دیگر، هیچ اطلاعاتی از بازی بعدی سازندگان اصلی سری بازی‌های بتمن آرکام در دست نداریم. اخیرا یکی دو شایعه به اینکه بازی بعدی استودیوی راک‌استدی Suicide Squad است، اشاره کرده‌اند. و این طور که به نظر می‌رسد، این شایعات درست از آب درآمده‌اند.

دو دامنه برای بازی Suicide Squad از سوی شرکتی که وظیفه‌ی ثبت تمام دامنه‌های مربوط به برادران وارنر را برعهده دارد، ثبت شده است. این دو دامنه suicidesquadgame.com و suicidesquadkillthejusticeleague.com هستند. دامنه‌ی ثبت شده برای بازی دیگر هم gothamknights.com است.

ممکن است بازی Gotham Knights اسم بتمن را به دوش نکشد و یک بازی حول تمام اعضای خانواده‌ی بتمن، یعنی «بتمن»، «رابین»، «بت‌گرل» یا «نایت‌وینگ» باشد؛ یعنی با یک بازی به نام Gotham Knights طرف شویم.

بازی Suicide Squad هم با عبارت Kill the Justice League همراه شده است؛ یعنی اگر این بازی هم واقعی باشد، در آن به جای اینکه کنترل ابرقهرمانان را به دست بگیریم، به مبارزه با آن‌ها می‌رویم. مشخصا عبارت Kill the Justice League می‌تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که قرار است در نقش شخصیت‌های Suicide Squad با قهرمان‌هایی مثل بتمن و سوپرمن مبارزه کنیم و حتی آن‌ها را بکشیم. این ایده که قهرمان‌هایی مثل بتمن و سوپرمن غولآخر بازی باشند و با آن‌ها مبارزه کنیم، بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

نهایتا، اشاره می‌کنیم که هیچ کدام از این اطلاعات رسمی و قطعی نیستند. فعلا تنها می‌توانیم در انتظار رویداد شهریور ماه دی‌سی بنشینیم، که شاید در آن شاهد رونمایی این بازی‌ها باشیم. این مراسم با نام DC Fandome برای برگزاری در روز ۱ شهریور برنامه‌ریزی شده است.

