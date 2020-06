به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، بازی به شدت مورد انتظار استودیوی Naughty Dog یعنی The Last of Us Part 2 هفته گذشته در 30 خرداد ماه منتشر شد و توانست به سرعت نقدهای مثبتی به دست آورد و سریع‌ترین فروش روی کنسول PS4 تا به امروز را به ثبت برساند.

The Last of Us Part 2 سال‌ها در دست توسعه قرار داشت و با نزدیک شدن به روز انتشار، با چندین مرتبه تأخیر مواجهه شد. پس از آخرین تأخیر، بخش‌هایی کلیدی از بازی لیک شد و ویدئوهایی پخش گردید که موجب شد برخی «طرفداران» در فضای مجازی دست به کار شوند، شروع به اعتراض کنند، شکست بازی را پیش‌بینی کنند و عهد ببندند که در روز عرضه بازی را تحریم کرده و از خریداری آن پرهیز کنند. سپس Naughty Dog تاریخ عرضه‌ی جدیدی تعیین کرد و توانست سر حرف بماند.

با وجود تمام این مشکلات، این بازی توانست لقب پر فروش‌ترین عنوان PS4 تا به امروز را به دست آورد و در جدول‌های فروش بریتانیا رکوردهای جدیدی به ثبت رساند.

در بریتانیا جدول‌های فروش روی نسخه‌های فیزیکی متمرکز هستند. این یعنی، Part 2 توانسته بزرگ‌ترین تعداد فروش نسخه دیسکی در 2020 را به خود اختصاص دهد. قبل از آن، Animal Crossing: New Horizon رکورد را به نام خود زده بود ولی آخرین ساخته‌ی Naughty Dog توانسته 40% بیشتر از شبیه ساز زندگی در جزیره (اشاره به Animal Crossing) فروش داشته باشد.

قبل از عرضه، این استودیو بیش از 60 تنظیمات قابل شخصی سازی را معرفی کرد که بیشترین گزینه‌های ممکن در بین بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. ممنوعیت انتشار نقد و بررسی‌ها برای بازی برداشته شده و نمرات بازی توانسته در Metacritic از عدد 95% نیز فراتر رود.

اگرچه، بعد از عرضه شاهد review bombing بی‌رحمانه‌ی این عنوان بودیم. تنها پس از چند ساعت از انتشار، امتیاز کاربران به 3.9 رسید. اکثریت نظرات کاربران درمورد این رأی‌های منفی، به علت طرز فکرهای تحمیل شده توسط استودیو و داستانی نا امید کننده بوده.

حالا که این عنوان بالاخره در فروشگاه‌ها قرار گرفته، HBO نیز دست به کار شده و درحال تهیه‌ی سریالی به همین نام است. تهیه کننده این سریال تلویزیونی به تازگی اظهار داشته که قصد دارد برای دومین بار بازی را به اتمام برساند.

The Last of Us Part 2 هم اکنون به صورت انحصاری برای PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame