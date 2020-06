EA Play 2020 | تماشا کنید: بازی it takes two بازی بعدی سازندگان A Way Out معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، جدیدترین اثر بازی‌ساز سرشناس و پرحاشیه که با اظهار نظر جنجالی خود در مورد مراسم Oscar، توجهات زیادی را به خود معطوف کرد، یعنی آقای جوزف فارس (Josef Fares) در جریان مراسم EA Play 2020 رونمایی شد. بازی مذکور it takes two نام دارد و همانند بازی قبلی این سازنده یعنی A Way Out، یک بازی در سبک co-op و ماجراجویی است. بازی تحت رهبری آقای فارس و در استودیو خودش Hazelight در حال ساخت است.

تریلر رونمایی بازی فقط قسمت‌های کوچکی از گیم‌پلی بازی را نشان می‌دهد و خود فارس به معرفی و توضیح بازی می‌پردازد. بازی it takes two یک عنوان در سبک سکوبازی co-op و اکشن ماجراجویی است که به قول فارس قرار است هوش از سرتان بپراند. (البته با ادبیات مخصوص به خودش...!)

شخصیت‌های قابل بازی این عنوان را دو عروسک ساخته شده توسط یک دختر بچه تشکیل می‌دهند. دخترکی که با مشکلات زناشویی والدینش دست و پنجه نرم می‌کند. عروسک‌ها به طرز سحرآمیزی جان گرفتند، و هر کدام توسط یک بازیکن کنترل می‌شوند. فارس می‌گوید، این پیوند گیم‌پلی و داستان‌گویی است. با مشاهده ویدئو پائین اطلاعات بیشتری به دست می‌آورید.

بازی it takes two قرار است در سال 2021 عرضه شود. هنوز پلتفرم‌های مربوطه مشخص نشده‌اند.

در پایین به صحبت‌های فارس با آن لهجه شیرینش گوش فرا دهید:

خب دوستان نظرتان چیست؟ از طرفداران این مرد جالب و بازی‌هایش هستید؟ لطفا در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame