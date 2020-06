مایکروسافت خبر داده است که فعالیت سرویس استریم بازی «میکسر» (Mixer) را در روز ۲۲ جولای متوقف و به طور کلی این سرویس را تعطیل می‌کند. این خبر غافلگیرکننده در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته مایکروسافت تنها ده‌ها میلیون دلار برای جذب افرادی مثل «نینجا» و «شراود» به میکسر هزینه کرده بود.

نکته‌ی عجیب‌تر این است که طی قرارداد مایکروسافت و فیس‌بوک، شبکه‌ها و کاربران فعلی میکسر به «فیس‌بوک گیمینگ» منتقل خواهند شد؛ سرویسی که رقیب اصلی مایکروسافت و میکسر در جذب استریمرهای معروف بود.

مایکروسافت در توضیح این تصمیم، گفته است که آن‌ها نتوانسته‌اند با توییچ، یوتیوب و حتی فیس‌بوک گیمینگ رقابت کنند. فیل اسپنسر، مدیر بخش بازی مایکروسافت، در مصاحبه‌ای به خبرگزاری The Verge گفته است: «زمانی که کار خود را شروع کردیم، بسیار عقب‌تر از رقبا بودیم. به نظرم مخاطبان میسکر بهره‌ی بسیار بیشتری از خدمات گسترده‌تر فیس‌بوک خواهند برد و می‌توانند به کمک پلتفرم شبکه‌ی اجتماعی که فیس‌بوک در اختیار دارد، بسیار بهتر با گیمرها ارتباط برقرار کنند.»

در چند هفته‌ی آینده، مایکروسافت و فیس‌بوک به‌طور کلی استریمرها و بیننده‌های میکسر را به فیس‌بوک گیمینگ ارجاع خواهند داد. از روز ۲۲ جولای، تمام سایت‌ها و اپ‌های میکسر افراد به فیس‌بوک گیمینگ منتقل خواهند کرد. کسانی که با مایکروسافت برای استریم روی میکسر قراردادی بسته بودند، می‌توانند روی فیس‌بوک گیمینگ به کار خود ادامه دهند. آن دسته از بینندگان میسکر هم که اشتراک میکسر پرو یا دیگر شبکه‌های این سرویس را خریداری کرده بودند، مقدار باقی مانده از حساب کاربری خود را به شکل گیفت کارت ایکس‌باکس دریافت خواهند کرد.

همکاری مایکروسافت و فیس‌بوک قرار است نتایج بزرگتر و مهم‌تری از ارجاع بیننده‌های میسکر به فیس‌بوک گیمینگ داشته باشد. طبق این همکاری، مایکروسافت سرویس استریم بازی Project xCloud را روی فیس‌بوک گیمینگ هم راه اندازی خواهد کرد. این سرویس استریم بازی، چیزی شبیه به PlayStation Now یا Google Stadia است و به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سخت‌افزار بازی و روی هر صفحه‌ی نمایشی، به بازی کردن مشغول شوند.

فیل‌ اسپنسر در این باره گفته است: «ما می‌خواهیم با xCloud امکان بازی کردن را برای دو میلیارد گیمر فراهم کنیم و می‌دانیم که باید برای این سرویس‌های خود مخاطب‌های وسیعی پیدا کنیم و فیس‌بوک مشخصا این ظرفیت را برای‌مان فراهم می‌کند.»

استریمرهایی مثل «نینجا» و «شراود»، برنده‌ی بزرگ تلاش‌های بی‌ثمر مایکروسافت برای میسکر هستند. آمار رسمی از رقم‌های دریافت شده توسط آن‌ها نداریم، ولی گزارش‌هایی معتبر گفته‌اند که نینجا از مایکروسافت ۳۰ میلیون دلار و شراود از این شرکت ۱۰ میلیون دلار برای ترک توییچ و استریم روی میکسر دریافت کرده بود. که البته مایکروسافت به ده‌ها استریمر رقم‌هایی از یک میلیون تا ده میلیون دلار پرداخت کرده بود.

قراردادهای این استریمرها، مشخصا برای استریم روی میکسر بوده است؛ یعنی در حال حاضر نینجا و شراود ضمن حفظ رقم‌های نجومی دریافت شده، کاملا آزاد به استریم روی هر پلتفرمی هستند و می‌توانند به توییچ بازگردند.

