مراحل ساخت بازی Ghost of Tsushima به طور کامل به پایان رسید

به گزارش پردیس‌گیم، مدت‌های زیادی منتظر این لحظه بودیم، اما بازی مورد انتظار استودیو Sucker Punch یعنی Ghost of Tsushima هم‌اکنون به طور رسمی آماده انتشار است.

با استناد به حساب رسمی استودیو در شبکه توئیتر، استودیو ساکرپانچ اعلام کرد بازی به اصطلاح Gold شده است. اگر احياناً با این اصطلاح آشنا نیستید، بدین معناست که مراحل ساخت بازی به طور کامل پایان یافته و بازی از هم‌اکنون قابل چاپ بر روی دیسک و عرضه به بازار است.

استودیو سازنده به همراه این خبر خوش یک تصویر نیز از اعضای استودیو به اشتراک گذاشت. با توجه به اینکه در این اوضاع همه‌گیری ویروس Covid-19 افراد زیادی برای آماده شدن این بازی تلاش کردند، این حرکت استودیو برای برجسته‌تر کردن تلاش این افراد واقعاً ستودنی است.



بازی Ghost of Tsushima اولین بار در مراسم هفته بازی پاریس PGW 2017 رونمایی شد و قرار بود دومین بازی توسعه یافته توسط ساکرپانچ برای این نسل باشد. بازی اول آن‌ها عنوان تحسين‌شده Infamous: Second Son بود. با توجه به اینکه بازی ناتی‌داگ هم‌اکنون در حال فروش است، بازی Ghost of Tsushima احتمالاً آخرین بازی بزرگ از استودیوهای داخلی سونی باشد. امیدواریم که به عنوان آخرین بازی انحصاری بزرگ یک موفقیت باشکوهی را تجربه کند و وداع خاطره‌انگیزی با دوران PS4 را رقم بزند.

بازی به شدت مورد انتظار Ghost of Tsushima برای عرضه در تاریخ جمعه 27 تیرماه برنامه‌ریزی شده است. بازی مذکور فقط بر روی PS4 قابل دسترس است. منتظر اخبار و اطلاعات جدید باشید، چرا که با نزدیک شدن به تاریخ عرضه قطعاً سونی و استودیو سازنده اطلاعات بیشتری را با ما به اشتراک خواهند گذاشت.

خب دوستان نظرتان چیست؟ منتظر این بازی بزرگ هستید؟ لطفاً نظرات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame