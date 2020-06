Facebook رسما اعلام کرد که استدیوی Ready At Dawn را خریده است. به گزارش پردیس‌گیم، Ready At Dawn پیش‌تر از این نیز با همکاری استدیوی Oculus برای پلتفورم فیسبوک با نام Oculus بازی‌هایی ساخته بود که از میان آنها می‌توان به Lone Echo, Echo Arena, و Echo Combat اشاره کرد. کمپانی اعلام کرده است که برنامه‌ةای هیجان انگیزی برای آینده دارند که فعلا نمی‌توانند صحبتی از آنها بکنند.

شما می‌توانید در زیر برخی از صحبت‌های Facebook در قبال خرید Ready at Dawn را بخوانید:

-چرا Ready at Dawn؟

"Ready at Dawn یکی از استدیوهای باتربه در حوزه‌ی بازیسازی است. آنها با چندین پلتفورم مختلف کار کرده و بازی‌های مختلفی توسعه داده‌اند، آنها همچنین سابقه‌ی کار با واقعیت مجازی را نیز دارند. از سال 2017 تاکنون، Ready at Dawn چهار بازیِ Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat, and Lone Echo II را برای پلتفورم Oculus ساخته است که مورد آخر فعلا در دست توسعه می‌باشد. با توجه به پیشرفت فیسبوک در حوزه‌ی واقعیت مجازی، Ready at Dawn می‌تواند با استفاده از این قابلیت محتواهای غنی و بسیار بارزشی برای آینده توسعه دهد."

-Ready at Dawn همزمان با عضویت در خانواده‌ی فیسبوک چگونه می‌تواند به اهداف مشخص شده‌ی خود برسد؟

"همانند تمامی استدیوهای بازیسازی، اعضای Ready at Dawn نیز به دنبال موفقیت هستند. تیم مشتاق و متمرکز Ready at Dawn همانند گذشته به ساخت بازی‌های مستقلِ خود ادامه خواهند داد و این‌بار حمایت Facebook و Oculus Studios را پشت خود خواهند داشت."

-Ready at Dawn هم‌اکنون بر روی چه پروژه‌ای کار می‌کند؟

"آنها با همکاری Oculus Studios در حال ساخت Lone Echo II هستند. برای انتشار اطلاعات بیشتر در این خصوص بسیار هیجان زده هستیم لاکن فعلا نمی‌توانیم چیزی بگوییم."

-آیا تمامی اعضای ready at Dawn به فیسبوک پیوسته‌اند؟!

"بله تمامی اعضای این استدیو هم‌اکنون به Oculus Studios ملحق شده‌اند."

-آیا برنامه‌ای برای خرید استدیوهای بیشتر نیز دارید؟

"ما در حال بررسی راه‌های بیشتر برای ارتقای کیفیتِ تجربه در واقعیت مجاری هستیم، و قول می‌دهیم که برای چند سال آینده بعد و آینده‌ی گیمینگ برنامه‌های بسیاری خواهیم داشت. از این که Ready at Dawn به تیم ما پیوسته است بسیار خرسند هستیم."

منبع متن: pardisgame