The Last of Us: Part 2 همین تازگی منتشر شده اما همیشه بحث و سوال‌هایی در مورد آینده فرانچایزی به این بزرگی برای طرفداران وجود دارد. با توجه به تحسین این عنوان توسط منتقدان و شروع عالی آن از نظر فروش، بعید نیست Sony از ناتی داگ بخواهد که یک دنباله برای آن بسازند اما نیل دراکمن، خالق و کارگردان بازی، می‌گوید بحث فروش نیست، بلکه باید به دنبال داستانی جالب برای ادامه باشند تا مجوز ساخت نسخه بعدی را دریافت کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، نیل دراکمن طی مصاحبه‌ای با Indie Wire در پاسخ به احتمال ساخت The Last of Us: Part III توضیح داد که ساخت یک دنباله باید همان آزمایشاتی که Part II داشت را بگذراند. ناتی داگ می‌خواهد به جای ادامه روند عادی و قدیمی، دوباره روش جدیدتر و جالب‌تری برای داستان‌سرایی پیدا کند. طبق گفته دراکمن، انجام چنین کاری با Part II به اندازه کافی سخت بود و در Part III بسیار سخت‌تر می‌شود. او می‌گوید "فعلا" ایده‌ای برای انجام این کار ندارد:

"من در پاسخ به سوال شما همان‌طور که انتظار می‌رود، کمی محتاط و مبهم عمل می‌کنم اما فکر می‌کنم Part III باید همان آزمایشاتی که روی Part II انجام شد را با موفقیت بگذارند. در نسخه اول هیچ‌کس انتظار خاصی نداشت و ما می‌توانستیم هرکاری انجام دهیم اما بعد احساس کردیم برای توجیح ساخت Part II با توجه به شخصیت‌ها، موضوعات و فرایندی که قبلا خلق کردیم، نه تنها باید کاری کنیم که طرفداران با آن راحت نیستند، بلکه چیزی بسازیم تا با عمق عواطف پیدا شده در نسخه اول سازگار باشد. بدون چنین چیزی دلیلی برای ساخت Part III هم وجود ندارد.

رسیدن به یک ایده درست برای ساخت Part II بسیار سخت‌تر از نسخه اول بود و در Part III هم توجیح بازگشت به دنیای این بازی و پیدا کردن روشی برای دگرگون ساختن آن فوق‌العاده سخت‌تر است. تا به الان چیزهای زیادی درباره پس‌زمینه داستانی و روز شیوع بیماری می‌دانید پس باید واقعا راهی برای خلق تجربه‌ای سازگار با تاثیر عاطفی این داستان‌ها پیدا کنیم و فعلا نمی‌دانم چگونه."

The Last of Us: Part II تعدادی موضوعات داستانی داشت که راه را برای ساخت دنباله هموار می‌سازد اما بدون هیچ‌شکی این بازی و پایان آن برای ساخت یک دنباله داد می‌زند!

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame