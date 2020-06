تماشا کنید؛ نمایشی از مقایسه ویدئوی دموی E3 2018 و نسخه نهایی The Last of Us Part II

این روزها پدیده‌ی افت گرافیکی دیگر مورد چندان عجیب و غریبی نیست و با اینکه به نظر همین اتفاق برای The Last of Us Part II هم افتاده، محصول نهایی همچنان در بسیاری از جهات تحسین برانگیز است.

کاربری به نام ElAnalistaDEeBits ویدئویی به اشتراک گذاشته که در آن به مقایسه‌ی تفاوت‌های نسخه نهایی با دمویی که در E3 2018 به نمایش در آمد پرداخته. تفاوت‌های اصلی در نورپردازی و انیمیشن‌ها هستند ولی توجه داشته باشد، احتمالاً یک سری از این ویژگی‌ها باید حذف می‌شدند تا اجرای بازی با سخت‌افزار قدیمی PlayStation 4 بدون مشکل باشد.

نسخه دوم The Last of Us در بین بهترین عرضه‌های تاریخ PlayStation 4 قرار می‌گیرد و به گفته‌ی یک سری از بازیکنان تنها بخشی که در یک دست بودن تجربه‌ی داستان لطمه ایجاد می‌کند، قسمت‌های نیمه جهان بازی هستند که تأثیر نه چندان خوشایندی برای گیمرها داشته.

بخش‌هایی از نقد بازی توسط wccftech را در ادامه مشاهده می‌کنید؛

در اولین قدم‌هایی که روی خاک سیاتل برداشته می‌شود الی را سوار بر اسب می‌بینید، بخشی جهان باز از شهر که به بازیکن اجازه‌ی گشت و گذار و کشف نواحی مختلف را می‌دهد، یک سری نواحی کاملاً اختیاری که ممکن است اصلاً به آن‌ها بر نخورید و محتویات آن را از دست بدهید. همین منطقه‌ها هستند که باعث می‌شوند از داستان غم‌انگیز بازی دور شویم و در گوشه‌های خلوت به کارهایی که انجام داده‌ایم فکر کنیم. به نظر من، در تمام طول بازی تنها مورد منفی درباره The Last of Us Part II ایده‌هایی است که در روایت داستان بازی تحمیل شده.

به جز قسمت اول The Last of Us، هیچ عنوان دیگری روی PlayStation 4 نتوانسته چنین تجربه‌ی جانفرسا و دلگیرکننده‌ای که Naughty Dog موفق به دستیابی به آن شده ایجاد کند. ماجراهای نسخه‌ی دوم حاوی پیامی است که محکم به صورتتان کوبیده می‌شود و می‌گوید این دنیا دیگر جای منصفانه‌ای نیست. از دید منتقدانه، The Last of Us Part II یکی از عالی‌ترین بازی‌های سینماتیک ساخته شده تاریخ است اما جدیدترین بازی ساخته شده‌ توسط Naughty Dog برای کنسول نسل فعلی می‌تواند کاری کند تنهایی در زیر دوش زار زار گریه کنید.

The Last of Us Part II هم اکنون به صورت انحصاری برای PlayStation 4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame