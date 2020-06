به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، طرفداران در توئیتر نظر کریگ مازین درباره Part II را خواستند که بیشتر او را بابت خلق سریال چرنوبیل می‌شناسیم و در کنار نیل دراکمن نویسنده و تهیه کننده سریال The Last of Us نیز است. او هم پاسخ صریح و واضحی را ارائه داد.

کریگ مازین در پاسخ به سوالات گفت: "نظرم را گفته بودم اما دوباره تکرار می‌کنم. این یکی از بهترین بازی‌هایی است که تجربه کرده‌ام. الان برای دومین بار در حال بازی کردن آن هستم و این‌بار حتی لذت‌بخش تر است. دستاوردی فوق‌العاده در روایت داستانی، شخصیت‌پردازی و پرداختن به موضوعات."

خوب است که بدانیم شخصی در کنار نیل دراکمن روی سریال The Last of Us کار می‌کند که چنین عشق و علاقه‌ای به بازی‌ها دارد و این عشق در کیفیت سریال هم احتمالا اثر می‌گذارد. نه تنها او اشتیاق و میل خاصی در ساخت این سریال دارد، بلکه حالا می‌دانیم عناصری مثل روایت، شخصیت‌پردازی و موضوعات دو بازی ساخته شده برای او الهام‌بخش هستند.

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

