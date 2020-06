New Game+ Expo| تریلر معرفی بازی Re: Zero به همراه اطلاعاتی از داستان

به گزارش پردیس‌گیم، در جریان مراسم New Game+ Expo، از شخصیت جدید بازی Re: Zero رونمایی شد.

شرکت بزرگ Spike Chunsoft با ارائه تریلری از بازی تاکتیکی ماجراجویی خود به نام Re:Zero-Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne از ششمین شخصیت بازی به نام Melty رونمایی کرد.

این شما و این توضیحات Spike Chunsoft:

"یک ماه پس از آغاز زندگی جدید Subaru در دنیایی دیگر، یک مامور ویژه از طرف قلعه سلطنتی با این پیام حاضر می‌شود،" مراسم انتخابات سلطنتی به تعویق افتاده " بدون ارائه هیچ‌گونه دلیلی. به تعویق افتادن این مراسم مهم که حکمران بعدی سرزمین Lugancia را مشخص می‌کند، Subaru و دوستانش را به تکاپو وا می‌دارد. آن‌ها به سرزمین پادشاهی بازمی‌گردند و می‌بینند که یک شخص ششمی ادعای حکمرانی کرده است، این شخص کسی نیست جز Melty. اما سنگ اژدها پیش‌بینی کرده بود که فقط پنج نفر نامزد حکمرانی می‌شوند. با توجه به اینکه یکی از نامزدها حکم مجری را نیز دارد، بلافاصله تمام سوءظن‌ها متوجه یک شخص به خصوص می‌شود، آن شخص کسی نیست جز: خانم Emilia. چه دلیلی پشت این ترورها، خیانت‌ها و توطئه‌ها خوابیده است؟ "

نکات کلیدی:

از بخش داستانی جدید Re: Zero لذت ببرید. داستانی که تماما‌ََ زیر نظر خالق اثر جناب Tappei Nagatsuki بوده است.

معرفی شخصیت‌های کاملاً جدید که توسط طراح اصلی مجموعه جناب Shinichirou Otsuka خلق شده‌اند به علاوه شخصیت‌های محبوب قدیمی.



نسخه‌های ویژه بازی

ویرایش روز اول، با قیمت 59.99 دلار شامل چهار محتوای اختصاصی. این چهار محتوای اختصاصی در حقیقت سنجاق‌های حاوی طرح شخصیت‌های بازی می‌باشند که در درون جعبه مخصوص قرار دارند. این شخصیت‌ها شامل Emilia, Subaru, Rem و شخصیت جدید Melty می‌شود. این محتویات مخصوص نسخه فیزیکی بازی هستند و بعدا‌ََ چاپ مجدد نمی‌شوند.

ویرایش کلکسیونی بازی، با قیمت 89.99 دلار شامل محتویات نسخه روز عرضه به علاوه: کتاب هنری تمام رنگی بازی که شامل طرح‌های مفهومی و هنری بازی و طرح‌های اولیه بازی به همراه نظرات و جمله‌های سازندگان آن‌ها، قاب مخصوص و فلزی بازی، موسیقی‌های بازی شامل تمام آهنگ‌ها و طرح ویژه نسخه کلکسیونی...

بازی Re:Zero-Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne برای عرضه در فصل زمستان برنامه‌ریزی شده است. دستگاه‌های PC, PS4 و Nintendo Switch پلتفرم‌های مقصد بازی را تشکیل می‌دهند.

در پائین تریلر معرفی بازی را مشاهده فرمایید:

دانلود با کیفیتSD دانلود با کیفیتHD

تماشا به صورت تمام صفحه

خب دوستان نظرتان چیست؟ لطفا با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame