New Game + Expo | تاریخ انتشار The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel IV با نمایشی جدید مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم تاریخ انتشار The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV برای کنسول پلی استیشن 4 با نمایش تریلری جدید در جریان رویداد New Game + Plus مشخص شد. این عنوان در تاریخ 27 اکتبر مصادف با 6 آبان ماه برای PS4 منتشر خواهد شد. نسخه‌ی سوئیچ و رایانه‌های شخصی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV نیز در 2021 عرضه خواهند شد. قابل ذکر است که نسخه‌ی غربیِ این بازی توسط NIS America در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند منتشر خواهد شد. خلاصه‌ای از داستان بازی بدین شرح می‌باشد:

"امپراطوری Erebonian در آستانه‌ی فروپاشی است و قهرمانان کلاس VII خود را برای متوقف ساختن این بحران آماده می‌کنند. ماجرای بازی دقیقا پس از اتفاقات The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III دنبال گرفته می‌شود و همزمان با گم شدن قهرمانِ جنگ‌های داخلی یعنی Rean Schwarer دیگر قهرمانان از سرتاسر کشور باید دور هم گرد آیند و به مقابله با نابودی بروند."

این نسخه از بازی شامل بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین مجموعه کاراکترهای قابل بازی می‌باشد. همچنین برخی پیشرفت‌های گیم‌پلی در کنار بازگشت بعضی فعالیت‌های جانبی همانند ماهیگیری، Blackjack و پوکر نیز از قابلیت‌های مورد توجه بازی می‌باشند. شما می‌توانید تریلر جدید The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame