New Game+ Expo|یک رونمایی پررو از بازی No More Heroes 3 توسط سودا 51

به گزارش پردیس‌گیم، در جریان مراسم New Game+ Expo، کارگردان صاحب نام ژاپنی جناب گو ایچی سودا (سودا51) حاضر شده بود تا طبق برنامه مشخص شده، نمایش کوتاهی از بازی مورد انتظار No More Heroes 3 را ارائه دهد.

با وجود اینکه مشخص است که برای تبلیغ بازی خود آنجا حضور نیافته بود، با این حال باز هم تصاویر کوتاهی از گیم‌پلی به نمایش در آمد، اما نه آنطور که انتظارش را داشتید.

بله، قسمت‌هایی از گیم‌پلی عنوان مورد انتظار سودا51 و تیمش در Grasshopper Manufacture، تا حدودی در این نمایش New Game+ Expo مشخص شد. تنها مشکل این است که خود سودا جلوی دید ما را گرفته است. گیم‌پلی بازی No More Heroes 3 دقیقاً در پشت سر سودا51 در حال پخش است، و او تمام مدت نمایش در حال صحبت کردن است، به این معنی که شما نمی‌توانید به طور واضح متوجه شوید که چه اتفاقی در حال رخ دادن در بازی است. این یک نمایش گیم‌پلی پررو و سودا-وار برای بازی No More Heroes 3 بود، که قرار بود اولین نمایش گیم‌پلی بازی باشد.

شما می‌توانید بخش مورد نظر را در ویدئو پائین ببینید:

با وجود این‌که خیلی‌ها ممکن است صرفاً به نمایش بالا اکتفا کنند و سعی در فهمیدن گیم‌پلی بازی کنند، ولی صحبت‌های سودا51 نیز مثل همیشه جالب و بامزه است. کارگردان بازی NMH3 درباره نحوه گذراندن دوران قرنطینه خود و اینکه چطوری این موقعیت به او امکان ارتباط بیشتر با خانواده و وقت آزاد برای تجربه تعدادی بازی را فراهم آورده است. علاوه بر این اخیراً تعداد زیادی بازی مستقل (indie) دانلود کرده‌ام. سودا51 حتی تعداد زیادی بازی در Nintendo Switch نشان می‌دهد که Super Mario Odyssey نیز جزو آن‌هاست و درباره آن می‌گوید: "قصد دارم بازیش کنم" و با حالتی طنز اضافه می‌کند: "بله درست است، من حتی هنوز Super Mario Odyssey را بازی نکرده‌ام"

در کمال تعجب، این اولین بار پس از مراسم The Game Awards 2019 که خبری از No More Heroes 3 می‌شنویم. همانطور که خود سودا51 نیز اشاره کرد، همه‌گیری جهانی ویروس Covid-19 بر روند بازی‌سازان تأثیرگذار بوده است و باعث جابه‌جایی برنامه‌ها و حتی لغو بعضی مراسمات شده است. با این حال، امیدواریم دفعه دیگری که قرار شد نمایشی از بازی ببینیم، کله‌ی سودا51 مانع دید ما نشود!

بازی No More Heroes 3 کماکان برای عرضه انحصاری بر روی Nintendo Switch در همین سال 2020 برنامه‌ریزی شده است. اگر این اتفاق افتاد که چه بهتر، در غیر اینصورت با ورود به نیمه دوم سال 2020 باید منتظر اخبار جدیدی باشیم.

خب دوستان نظرتان چیست؟ از گیم‌پلی بازی لذت بردید!؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

