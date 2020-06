یک ماه پس از نمایش انحصاری تریلر فیلم Tenet در بازی فورتنایت، در حرکتی عجیب‌تر قرار است تعدادی از فیلم‌های کریستوفر نولان در این بازی به نمایش در بیایند. جمعه شب، بازی فورتنایت در ساعتی مشخص شروع به پخش یکی از سه فیلم انتخاب شده‌ی نولان خواهد کرد.

قرار است در فورتنایت یکی از سه فیلم «بتمن آغازمی‌کند»، «اینسپشن» و «پرستیژ» اکران شود.

طی این رویداد فورتنایت که Movie Nite نام گرفته، قرار است روی صفحه‌ی نمایشی بسیار بزرگ در نقشه‌ی بازی، یکی از سه فیلم «بتمن آغازمی‌کند»، «اینسپشن» و «پرستیژ» اکران شود. شروع فیلم برای روز ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران برنامه‌ریزی شده است.

فیلم نمایش داده شده با توجه به کشوری که در آن مشغول بازی کردن فورتنایت هستید، انتخاب می‌شود. بازی‌کننده‌های امریکای شمالی شاهد فیلم اینسپشن خواهند بود. در انگلستان و کانادا فیلم پرستیژ پخش می‌شود و در بقیه‌ی دنیا فیلم بتمن آغاز می‌کند به نمایش در می‌آید.

جزیره‌ی Party Royale بازی صفحه‌ی نمایشی دارد که پیش از این هم برای کنسرت‌های مختلف و نمایش همان تریلر Tenet استفاده شده بود. مثل دیگر رویدادهای فورتنایت، بازی‌کننده‌ها می‌توانند هر وقت که می‌خواهند پای نمایش فیلم بنشینند. البته بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که فیلم در زمان مشخص شده شروع می‌شود و چه شما مشغول دیدن آن باشید و چه نباشید، ادامه پیدا می‌کند.

فورتنایت کم و بیش به پلتفرمی بزرگ برای نمایش فیلم و برگزاری کنسرت تبدیل شده است؛ یک پلتفرم مجازی که مخصوصا در دوره‌ی فعلی تعطیلی سینماها و کنسرت‌ها، حسابی به مذاق شرکت‌ها خوش‌آمده است. فورتنایت صدها میلیون نفر بازی‌کننده دارد و شرکت‌های مختلف برای ورود به این بازی با یکدیگر به رقابت بزرگی می‌پردازند.

هر دو شرکت دی‌سی و مارول پای‌شان به فورتنایت باز شده است و دیزنی هم همکاری بلند و بالایی با اپیک گیمز دارد، در نتیجه بعید نیست رویدادهای نمایش فیلم در فورتنایت به موضوعی معمول تبدیل شوند.

یک بار دیگر اشاره می‌کنیم که زمان شروع فیلم برای بامداد روز شنبه ساعت ۴:۳۰ صبح برنامه‌ریزی شده است.

