قرارداد الکترونیک آرتز با لالیگا تا ده سال دیگر تمدید شد

ظاهرا رقابت اصلی دو بازی بزرگ فوتبال به قراردادهای آن‌ها ختم می‌شود. الکترونیک آرتز و سری بازی‌های فیفا که سال گذشته یکی دو تیم بسیار بزرگ را از دست داده بودند، پیش از اینکه کونامی دست به کار شود مطمئن شده‌اند که این اتفاق برای یکی از بزرگترین‌های لیگ‌های فوتبال دنیا اتفاق نمی‌افتد. الکترونیک آرتز و لالیگا قرارداد خود را برای استفاده از تیم‌های این لیگ اسپانیایی در بازی‌های فیفا، برای ده سال دیگر تمدید کردند.

الکترونیک آرتز هم‌چنین گفت که فیفا ۲۰ بیشترین تعداد بازی‌کننده را در تاریخ مجموعه دارد.

طی این قرارداد، نه‌تنها استفاده از باشگاه‌ها، استادیوم‌ها و بازیکن‌های لالیگا در فیفا ممکن می‌شود، بلکه الکترونیک آرتز می‌تواند از استایل پخش زنده‌ی بازی‌های این لیگ تمام و کمال در بازی‌های فیفا استفاده کند. بازیکن‌های لالیگا هم‌چنین در بزرگترین بخش فیفا یعنی «آلتیمیت تیم» به شکلی گسترده‌تر حضور خواهند داشت؛ طوری که احتمال دیدن بازیکن‌های لالیگا به عنوان تیم برتر هفته یا بازیکن برتر ماه در آلتیمیت تیم بیشتر است.

طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز، لالیگا یکی از محبوب‌ترین لیگ‌های مجموعه بازی‌های فیفا در بخش آنلاین است و بیشترین تعداد طرفدار را در مقایسه با دیگر لیگ‌ها دارد.

در کنار اعلام این خبر، الکترونیک آرتز هم‌چنین گفت که فیفا ۲۰ با افزایشی ده درصدی تعداد بازی‌کننده‌ها در مقایسه با بازی سال قبل، توانسته است به بزرگترین بازی این مجموعه تبدیل شود. نکته‌ی جالب دیگر، افزایش بسیار زیاد بیننده‌های آنلاین بازی‌های فیفا در مقایسه با سال گذشته است. بیننده‌های محتوای مختلف تولید شده در فیفا نسبت به سال قبل ۲۶۰ درصد بیشتر شده است. بدون شک، قرنطینه‌های ماه‌های اخیر تاثیر بزرگی روی این افزایش بزرگ داشته است.

سال گذشته، الکترونیک آرتز تیم یوونتوس را به طور کلی از دست داد. یوونتوس با بازی PES 2020 قراردادی انحصاری امضا کرده بود و در نتیجه‌ی آن، الکترونیک آرتز مجبور شد از لباس و نام غیر اصلی این تیم در بازی استفاده کند. استادیوم تیم‌هایی مثل بارسلونا و بایرن مونیخ هم در فیفا ۲۰ حضور نداشت و در انحصار پرو ۲۰۲۰ بود.

منبع: یوروگیمر

منبع متن: digikala