نقد و بررسی بازی Beyond Blue

“به قلم محمدجواد مجیدزاده”

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

حیات، رازی شگفت انگیز است که تلاش برای پی‌بردن به حقیقت آن، قدمتی به اندازه تاریخ علم دارد. دانشمندان علوم از سالیان سال پیش تا به امروز، همواره در تلاش بوده‌اند تا بتوانند چگونگی بوجود آمدن، ادامه پیدا کردن و پایان یافتن حیات را کاملاً درک کنند—البته تا حدودی موفق هم بوده‌اند. سیاره آبی ما، گهواره ایست منحصربه‌فرد که انواع و اقسام موجودات زنده را در خود پرورش داده است. هرکدام از این موجودات، شگفتی‌ها و رازهای خاص خودشان را دارند و نکته حائز اهمیت در مورد گونه‌ها این است که نبود هرکدام، می‌تواند بالقوه فاجعه بار باشد؛ نه تنها برای ما انسان‌ها، بلکه برای کل سیاره. طبیعت، سامانه ای بی‌نقص و کامل شونده است که هر جزئش، بنابر دلیلی آفریده شده و حضور دارد. اما گاهی غرور، انسان‌ها را کور می‌کند و باعث می‌شود تا چشمانمان را به روی این حقیقت که ما تنها جزء کوچکی از این سیستم هستیم، ببندیم و "هر" چیزی را، به میل خودمان دست کاری کنیم. نتیجه این دیدگاه، می‌شود وضعیتی که هم‌اکنون گریبان‌گیر سیاره ما شده است؛ سیستمی به شدت در معرض خطر نابودی.

اما جدا از پرده برداری از رازهای گوناگون، دانشمندان همواره سعی کرده‌اند تا بتوانند راه‌هایی برای به اشتراک گذاشتن دانششان با بقیه بیابند؛ چراکه رسالت اصلی دانشمندان، یافتن راه‌هایی برای بهبود زندگی بشر است و این امر محقق نمی‌شود جز با همکاری همه. در بازی Beyond Blue که در این مقاله قصد نقد و بررسی آن را داریم، سازندگان بازی که به صورت مستقیم با دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم جانوری در ارتباط بوده‌اند، می‌خواهند تا ما را به یک گردش علمی در اعماق اقیانوس ببرند. شاید که آشنایی ما با ساکنان ارزشمند آنجا، موجب آشتی ما در درجه اول با خودمان، و سپس با این سیاره شود.

Beyond Blue، عنوانی در سبک ماجراجویی و ساخته E-Line Media است. این بازی که مستقیماً از مستند Blue Planet II گرته برداری شده است، شما را در نقش Mirai قرار می‌دهد؛ قواصی که برای مطالعه و تحقیق بر روی یک خانواده از وال‌ها، به اعماق اقیانوس آمده است. زاویه دید بازی به صورت سوم شخص است و هدف اصلی شما، گشت و گذار در اقیانوس، اسکن کردن یافته‌ها و لذت بردن از مناظر است. همچنین این عنوان برای پلتفرم‌های PC، PS4، Xbox One و گوشی‌های هوشمند وارد بازار شده است.

گیم‌پلی بازی، بسیار ساده و فارغ از هرگونه درگیری و استرس است. شما در نقش Mirai، صرفاً برای جست و جو و اکتشاف به اعماق اقیانوس سفر خواهید کرد. دشمنی وجود ندارد و خصومتی در کار نیست و مأموریت‌های شما نیز ساده است: به اعماق دریا سفر کنید و موجوداتی را که از طریق Buoy (وسیله‌ای شناور در آب که به عنوان اسکنر اتفاقات رخ دهنده در اعماق آب از آن استفاده می‌شود) شناسایی می‌کنید را اسکن کرده و گاهی نیز نمونه‌های زیستی و بیولوژیک را از مکان‌های مختلف اقیانوس جمع‌آوری کنید. پس از پایان هر ماموریت نیز به زیردریایی خود باز می‌گردید و در عین گوش دادن به قطعه‌های موسیقی بی نظیری که در بازی گنجانده شده است، به گشت و گذار و تعامل با قسمت‌های مخنلف زیردریایی می‌پردازید؛ قسمت‌هایی که هرکدام، تکه ای از پازل وجود انسانی Mirai هستند و علی رغم نبود آزادی عمل فوق العاده زیاد برای بررسی هرچیز، به خوبی داستان او را برای ما روایت می‌کنند. در هنگام ماموریت‌هایتان نیز، که طبق داستان بازی، پوشش زنده‌ای از اتفاقات زیر دریا برای خانواده ای خاص از نهنگ‌هاست، Andre و Irina از پشت صحنه و با صدایشان همراه شما هستند. Andre بیشتر کارهای مربوط به تکنولوژی‌هایی که به کار می‌برید را مدیریت کرده و Irina محققی است که سرمایه گذار اصلی سفر اکتشافی شما نیز هست. رابط کاربری بازی نیز همانند گیم‌پلی بازی ساده و در عین حال مفید است.

با اینکه هیچ گونه استرس و درگیری مستقیم حتی با یک ذره ارگانیک در طی روند بازی وجود ندارد که نکته بسیار مثبتی است، دنیای بازی آن چنان که باید با ما تعامل نمی‌کند. در بسیاری از مواقع، دسته‌های جانوران نسبت به حضور ما بی تفاوت هستند و کیفیت نسبتاً پایین گرافیک برخی از موجودات بازی، موجب می‌شود تا ساعاتی را که قرار است در زیر آب بگذرانید، چندان مبهوت کننده و جادویی— آن طور که واقعیت اقیانوس است—نباشند. با این حال، محیط‌های بازی از گرافیک نسبتاً بهتری برخوردار هستند و به طور کلی، گذراندن وقت در بازی، تجربه‌ای لذت بخش است. بنابراین، به طور کلی، می‌توان گفت که گرافیک بازی در سطح متوسطی قرار دارد، نه چشمگیر و خیره کننده، و نه آزار دهنده؛ با این‌حال، بخصوص مدل‌های جانوران بازی جای کار دارند.

همانطور که گفتیم، Beyond Blue عنوانی انقلابی در زمینه گیم‌پلی نیست، و بیشتر می‌توان آن را مستندی تعاملی در رابطه با اقیانوس دانست. در همین راستا، اسکن‌هایی که از موجودات بازی انجام می‌دهید، به شما این امکان را خواهد داد تا به اطلاعاتی علمی در رابطه با موجودات مختلف آبزی، دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، بخشی تحت عنوان Insight در بازی قرار دارد که شامل کلیپ‌هایی مستند و کوتاه در رابطه با فعالیت‌های مختلف دانشمندان حوزه علوم جانورشناسی و اقیانوس شناسی می‌شود. همچنین پس از پایان بازی، به شما این قابلیت داده می‌شود تا در تمامی مناطقی که در طول داستان به آنها سر زده‌اید، مجدداً به صورت آزاد وارد شده و به اکتشاف و گشت بپردازید.

داستان بازی از سادگی خاصی برخوردار است؛ نقشه بزرگی وجود ندارد و در واقع شما به یک گردش علمی می‌روید. اما، چیزی که موجب خاص بودن داستان بازی می‌شود، تعاملات جذاب، واقعی و باورپذیر شخصیت‌های مختلف موجود در بازی است. با اینکه بازی در کل بیشتر از ۴ شخصیت ناطق ندارد، اما روابط و به قولی، Chemistryای که بین این شخصیت‌ها وجود دارد و پیش‌زمینه‌های داستانی هر کدام، معجونی تاثیرگذار از انسانیت است. مکالمات بین شخصیت‌های بازی باورپذیر است و همان حسی را به شما منتقل می‌کنند که باید—البته نمی‌توان صداپیشگی استادانه بازی را از قلم انداخت. موسیقی بی نظیر و آرامش بخش بازی را هم به معجون بازی اضافه کنید که همپای شما در حین جست و جو‌ها و کند و کاو‌هایتان، آرامتان کرده و شما را به پیش می‌راند.

عناصر بی‌جانی که در بازی قرار دارند نیز به صورت کارشناسانه‌ای چیده و قرار داده شده‌اند و بر روی باورپذیری بیشتر تعاملات بین شخصیت‌ها و همچنین شناخت خود Mirai تاثیر بسیار مثبتی گذاشته‌اند. با اینکه بازی در اصل حالت نقش آفرینی ندارد، اما کنترل برخی از مکالمات بازی در دستان شماست و یک سری از دیالوگ‌ها را بازیکن انتخاب می‌کند که می‌تواند بر روی مسیر صحبت‌ها تاثیر گذار باشد. اگرچه، در اصل این انتخاب‌های پیش رو را، می‌توان تمرین معاشرت و هم‌ذات پنداری دانست. نه Mirai و نه هیچ کدام از دیگر شخصیت‌های بازی، بدون اشتباه نخواهند بود. Beyond Blue، انسان‌هایی با شفقت وبا احساس را به تصویر می‌کشد که همانند مردم عادی، اشتباه می‌کنند، دچار سوء تفاهم می‌شوند و بالاخره با حقایق تلخ، هر چند به سختی، کنار می‌آیند. در این عنوان، هدف نجات یک کشور یا یک سرزمین نیست، بلکه هدف اصلی بازگشت به خود و نجات همه گونه‌ها—از جمله انسان—با اتکا به این حقیقت که تمام موجودات زنده حق حیات دارند است. با اینحال، زمینه‌سازی اتفاقات و دیالوگ‌هایی در بازی رخ می‌دهند، گاهی اوقات مبهم هستند.

بازبینی تصویری:

بازی از مناظر زیبایی برخوردار است.

نمایی از بخشی از موجودات قابل اسکن در بازی

هر سفر اکتشافی معمولا با سورپرایز‌های خاص خودش همراه است.

با اینکه وال‌ها و به طور کلی موجودات بازی چندان متوجه حضور شما نیستند، شنا در کنار آنها لحظاتی جادویی رقم می‌زند.

نمایی از نقشه یکی از مناطق قابل اکتشاف بازی.

نکات مثبت:

داستان و شخصیت پردازی بی نظیر

موسیقی عالی

طراحی دلنشین محیط‌ها

گیم‌پلی ساده و روان

وجود محتواهای آموزنده در بازی

نکات منفی:

کیفیت پایین گرافیک موجودات زنده

بی تفاوتی موجودات بازی نسبت به حضور بازیکن

ابهام و نبود زمینه‌سازی برای برخی از مکالمات

سخن آخر: Beyond Blue مسلماً اولین بازی ای نیست که سعی می‌کند با روش‌های خاص دنیای ویدئوگیم، ما را کمی با علم و سیاره‌مان آشتی دهد اما بدون شک، یکی از بهترین نمونه‌هاست. این بدین معنا نیست که بازی جای کار ندارد و بی نظیر است، اما قطعاً می‌توان آن را قدمی رو به جلو در این زمینه دانست. با اینکه اقیانوس بازی ما، آنطور که باید Responsive و زنده نیست، اما شخصیت‌های بازی به صورت هنرمندانه‌ای زنده‌اند و به خوبی می‌توانند مدرس انسانیت برای ما باشند.

Verdict

Beyond Blue is definitely not the first game that tries to reconcile us with science and our planet using videogame methods, but undoubtedly, is one of the best. This does not mean that this game is flawless, but it is an actual step forward. While the game’s ocean is not as alive and responsive as it should be, the characters and the narrative are astonishingly alive and believable, and can definitely teach us how to be human

Final Score: 8.5 out of 10

