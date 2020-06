بازی The Last of Us: Part II چند روزی است که منتشر شده و داستان و شخصیت‌های آن جنجال‌های زیادی در میان بازیکنان راه انداخته و شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین بازی‌های تاریخ است. نیل دراکمن با داستان و روایت این عنوان جوی دو قطبی میان طرفداران ایجاد کرده و قبلا هم بارها گفته بود که هدفش همین است اما هر کس که این بازی را تجربه نموده، به هیچ عنوان انتظار نداشت که داستان بدین شکل باشد.

یقینا تعداد زیادی از بازیکنان بعد از تجربه The Last of Us: Part II از داستان و جنبه‌های فنی دیگر آن مثل گرافیک و گیم‌پلی لذت برده‌اند و از آن طرف تعداد مخالفان هم زیاد است. به گزارش پردیس‌گیم، حال در صفحه فیسبوک استودیوی Kojima Productions یکی از کاربران گفت Death Stranding به‌شدت کسل کننده است (البته با یک لحن بسیار بد که در تصویر زیر می‌بینید) و آن را با The Last of Us: Part II عوض کرده است. صفحه فیسبوک Kojima Productions هم در پاسخ نوشت:

"انتخاب هر بازی نشان‌دهنده صفات بازیکن است. شاید The Last of Us Part II بیشتر برای شما مناسب باشد. انتخاب کلمات شما هم خصوصیات‌تان را نشان می‌دهد."

The Last of Us: Part II داستانی درباره چرخه خشونت و انتقام است و سعی دارد پوچی و تلخی انتقام‌جویی و خشونت را نشان دهد. Death Stranding نیز داستان جذابی را داراست و هدف والایی برای نشان دادن انسانیت و کمک به یکدیگر دارد. با این حال، چنین پاسخی از سوی Kojima Productions نشان می‌دهد که خودشان هم هنوز پیام و هدف Death Stranding را در خود ندیده‌اند و به‌راحتی به تمام افرادی که The Last of Us: Part II را خریده‌اند توهین کردند.

منبع متن: pardisgame