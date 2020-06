شایعه: مشخص شدن 7 بازی EA برای Nintendo Switch

به گزارش پردیس‌گیم، شرکت EA در جریان مراسم خود اعلام کرد که قصد دارند تا سال آینده هفت بازی برای Nintendo Switch عرضه کنند.

دو بازی Apex Legends و Burnout Paradise Remastered که پیش از این تأیید شده‌اند. بازی Burnout Paradise Remastered چند روز پیش برای سوئیچ عرضه شد. بازی‌های دیگر در این لیست هفتگانه به طور رسمی مشخص نشده‌اند، اما از آنجایی که FIFA 21 Legacy Edition و Lost in Random نیز برای عرضه برای سوئیچ تأیید شده‌اند، تنها 3 بازی مرموز از این لیست هفتگانه باقی خواهد ماند.

وبسایت VentureBeat ادعا می‌کند که از برنامه EA آگاه است. سایت مذکور قبلاً هم اطلاعات درستی درباره بازی‌های سوئیچ داده بود، به عنوان مثال شایعه عرضه Apex Legends برای سوئیچ، که بعداً در مراسم پخش زنده EA تأیید شد.

یکی از این سه بازی باقی مانده در حقیقت قبلاً تأیید شده بود. Velan Studios چندی است که درباره بازی معرفی نشده خود لاپوشانی می‌کند، بازیی که EA در اسفندماه گذشته اعلام کرد وظیفه نشرش را برعهده خواهد گرفت. اطلاعات چندانی از این بازی در دست نیست، جز اینکه یک بازی اکشن مبتنی بر کار گروهی است.

طبق اظهارات VentureBeat شرکت EA بازی Need For Speed: Hot Pursuit محصول سال 2010 استودیو خوش‌آوازه Criterion Games را به روزرسانی کرده است و قصد عرضه آن برای نینتندو سوئیچ را دارد.

بازی آخر از این هفتگانه نیز، احتمالاً Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville باشد. یک بازی تیراندازی سوم شخص فانتزی از PopCap Games، که مهرماه سال گذشته عرضه شد.

برای جمع‌بندی، این هفت بازی وعده داده شده EA برای نینتندو سوئیچ می‌باشد:

بازی Burnout Paradise Remastered

بازی Fifa 21 Legacy Edition

بازی Apex Legends

بازی Lost in Random

بازی معرفی نشده Velan Studios

بازی Need fo Speed: Hot Pursuit

بازی Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville



خب دوستان نظرتان چیست؟ حداقل دو بازی از این لیست هفتگانه بسیار مورد انتظار هستند. لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame