New Game + Expo | از بازی Bloodstained: Curse of the Moon 2 رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم، شرکت Inti Creates به تازگی تأیید کرد که دنباله بازی 8بیتی Bloodstained: Curse of the Moon در راه است. خود Bloodstained: Curse of the Moon در حقیقت یک بازیی بود که خلأهای داستانی Bloodstained:Ritual of the Night را پوشش می‌داد.

داستان این بازی جدید، یعنی Bloodstained: Curse of the Moon 2 مورد نظارت مستقیم خالق مجموعه جناب کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) می‌باشد، و تمرکز ویژه‌ای بر شمشیرزن زانگتسو (Swordsman Zangetsu) خواهد داشت. همانند بازی نخست، شما می‌توانید شخصیت‌های قابل بازی را در میان راه به تیم خود اضافه کنید. شخصیت‌هایی چون دومنیک جن‌گیر از بازی Ritual of the Night به همراه تیرانداز قهار رابرت و زره سحرآمیز هاچی.

همچنین باز هم همانند نسخه اول همراهان شما در بازی هر کدام نوار سلامتی منحصر به فرد و قابلیت‌ها و قدرت‌های ویژه مخصوص به خود را دارا می‌باشند. به عنوان مثال رابرت در بازی یک دور زن خوبی است، یعنی برای مبارزه از فاصله دور مناسب است و در فاصله نزدیک آسیب‌پذیر است و دسترسی به قدرت‌های جادویی ندارد. بعضی از مسیرها در بازی فقط توسط شخصیت‌های به خصوص قابل دسترسی هستند و این قضیه میانبرها و روش‌های متفاوتی برای پیش‌روی در جهان بازی فراهم می‌آورد.

بازی دارای حالت Casual Mode با جان بی نهایت و قدرت بیشتر، برای راحتی و افراد تازه‌کار می‌باشد. همچنین بازی دارای حالت Veteran Difficulty برای افراد کارکشته و حرفه‌ای نیز می‌باشد، افراد که به دنبال تازه کردن خاطرات بازی‌های قدیمی و به دنبال چالش‌اند.

بازی در آینده نزدیک برای PC, PS4, Xbox One و Nintendo Switch عرضه می‌شود.

در پائین تریلر رونمایی از بازی را مشاهده بفرمایید:

