بیشتر از 4 میلیون نسخه از بازی The Last of Us: Part II در هفته اول عرضه فروخته شده است

سونی و ناتی داگ هفته گذشته بالاخره یکی از مورد انتظارترین بازی‌های این نسل را منتشر کردند. The Last of Us: Part II نه تنها مورد تحسین منتقدان قرار گرفته، بلکه به‌نظر می‌رسد از نظر فروش هم به موفقیت بزرگی رسیده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، سونی در وبلاگ PlayStation اعلام کرد The Last of Us: Part II بیشتر از 4 میلیون نسخه در هفته اول عرضه فروش داشته، البته مشخص نکردند این آمار مربوط به جمع فروش دیجیتالی و فیزیکی است یا فقط فیزیکی حساب شده است. The Last of Us: Part II همچنین از نظر فروش سریع‌ترین انحصاری تاریخ PlayStation 4 محسوب می‌شود و به آمار فروش بالاتری در هفته اول از رکوردداران قبلی PS4 یعنی God of War و Spider-Man دست یافته است.

نیل دراکمن، کارگردان و خالق The Last of Us: Part II، در پیامی از دستاوردهای این بازی گفت:

"ما بی‌اندازه از طرفداران خود در اطراف جهان که The Last of Us: Part II را تجربه کردند و تجربه‌شان را با ما به اشتراک گذاشتند سپاس‌گذاریم. ما می‌خواستیم نوع جدیدی از داستان را تعریف کنیم، داستانی که با موضوعاتی دشوار سر و کار دارد و به شکل‌هایی غیر منتظره شما را به چالش می‌کشاند. اینکه می‌شنویم اکثر شما با تجربه آن خو گرفته‌اید و شاهد مباحث متفکرانه آن بودید بسیار فوق‌العاده بوده است. همچنین خلاقیت شما در تصاویری که با Photo Mode خلق کرده‌اید، گیف‌های فک براندازی که از گیم‌پلی ساخته‌اید و آهنگ‌هایی که با گیتار الی نواخته‌اید برای ما بسیار الهام‌بخش بوده است.

ساخت The Last of Us: Part II با حضور صدها سازنده با استعداد و با اشتیاق در ناتی داگ ممکن شد. ما افتخار بیشتر از این نمی‌توانیم کسب بکنیم که ببینیم این اشتیاق در کسانی که آن را بازی کرده‌اند درک و دیده شده است. ممنون که کمک کردید به این مرحله شگفت‌انگیز برسیم."

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

